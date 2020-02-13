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Готуємо романтичну вечерю на День закоханих

Святкове меню, на приготування якого вам знадобиться мінімум часу

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Вже зовсім скоро найромантичніше свято в році – День святого Валентина. Це свято, коли кожен намагається здивувати свою другу половинку. А що може бути приємнішим за романтичну вечерю удвох, на яку не потрібно витрачати багато часу та зусиль?

Тому ми підготували святкове меню, на яке вам знадобиться мінімум часу. Адже всі страви з легкістю можна приготувати у мікрохвильовій печі LG NeoChef.

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В якості основної страви ідеально смакуватиме "Лосось з лимоном та пряними травами".

Вам знадобиться:

Філе лосося – 500 г

Морква – 2 шт.

Цибуля – 2 шт. середнього розміру

Вершкове масло – 1-2 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Зелень

Пряні трави – за смаком

Сіль та молотий білий перець

Рецепт приготування.

Рибу промити, просушити паперовим рушником та розрізати на 4 однакових шматочки (стейки). Викласти їх у форму для мікрохвильової печі. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, а моркву натерти на середній терці. Викласти все це у форму навколо рибних шматочків. Окремо розтопити вершкове масло, додати сіль, перець та пряні трави за смаком. Готовим соусом рівномірно полити рибу.

Готуємо 10 хвилин у режимі конвекції, що розподіляє гаряче повітря рівномірно по всій камері. Вам потрібно лише вибрати: Автоматичний режим приготування – Лосось на грилі – пункт 2-3 у моделі MJ 3965BIS. А завдяки нагрівальному елементу з вугільного волокна, яким оснащені мікрохвильові печі LG NeoChef, ваша страва буде соковитою та матиме золотисту і рум’яну скоринку.

На гарнір – "Спаржа з каштанами та вершковим соусом".

Інгредієнти:

Спаржа свіжа (нарізана шматочками довжиною 5 см) – 3 стакани

Консервовані каштани (просушені та нарізані) – 240 г або 1 стакан

Вершковий сир – ¼ стакана

Вода – 2 ст. л.

Молоко – 2 ст. л.

Цедра лимону – 1/2 ч. л.

Мигдалеві пелюстки (смажені) – 1 ст. л.

Рецепт приготування.

Спаржу та каштани скласти в скляний посуд, додати води (щоб покрила, плюс 1 см). Готувати приблизно 6-8 хвилин на максимальній потужності, що в 2 рази швидше, ніж у традиційних моделях мікрохвильових печей. Готова спаржа має бути ледь м’якою, al dente. Після приготування викласти каштани та спаржу на паперовий рушник і просушити. Далі, скласти в металевий посуд і накрити фольгою, щоб спаржа та каштани довше залишалися теплими.

Тим часом починаємо готувати соус. Вершковий сир, воду, молоко та цедру лимону з’єднати в невеликій скляній мисці, накрити кришкою та поставити в мікрохвильову піч. За допомогою інверторної технології соус приготується рівномірно впродовж 1-2 хвилин у режимі розм’якшення. Страва зовсім не потребує масла, що робить її легкою та некалорійною.

Полити готовим вершковим соусом спаржу та каштани, прикрасити мигдалевими пелюстками і ще декілька хвилин запікати в режимі гриль. Мікрохвильові печі LG з кварцовим грилем швидше нагріваються до потрібної температури та рівномірно і скоріше обсмажують страви, що дозволяє зберегти їх корисні властивості.

І наостанок – десерт, який додасть солодких ноток романтичній вечері.

Готуємо "Шоколадні мафіни".

Вам знадобиться:

Масло вершкове (топлене) – 125 г

Молоко – 120 мл

Яйце – 1 шт.

Шоколад гіркий – 100 г

Какао-порошок – 3 ст. л.

Борошно – 200 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Цукор – 75 г

Сіль – 0,5 ч. л.

Спочатку сухі інгредієнти. Муку просіяти разом з розпушувачем, додати цукор, какао та сіль. Перемішати. В іншій ємності збити яйця, додати молоко, топлене масло та змішати усі інгредієнти за допомогою вінчика для збивання.

Далі суміш з яєць, молока та масла поступово додати до сухої суміші. Ретельно перемішати. Твердий шоколад потерти на терці, половину додати до тіста. За консистенцією тісто має нагадувати густу сметану.

Маленькі порційні формочки для випікання заповнити тістом на 1/3. Поставити до мікрохвильової печі та натиснути "Start". Всього 3 хвилини на потужності 700 Вт і десерт готовий. Технологія Smart Inverter дозволяє приготувати страву в декілька разів швидше, ніж у духовці. Тож ви матимете більше часу на себе.

Важливою особливістю мікрохвильових печей LG NeoChef є спеціальне внутрішнє антибактеріальне покриття EasyClean. Воно стійке до механічних пошкоджень та вбирання жиру, а також перешкоджає поширенню бактерій на 99.99%. Тому залишки їжі ви зможете легко прибрати звичайною вологою губкою.

Все. Романтична вечеря готова. Тож нехай День святого Валентина принесе вам лише романтичні спогади!

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