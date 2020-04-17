Grand Theft Auto 6 довела игроков до слез: выйдет нескоро

Новость о начале разработки Grand Theft Auto VI повергла в шок и даже разгневала поклонников франшизы – игру придется ждать несколько лет

Игровой портал Kotaku опубликовал новую статью любимой многими компании Rockstar Games, известной по игровым сериям Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. Компания поделилась с порталом информацией касательно текущего этапа разработки новых игр. Выяснился очень неприятный факт для поклонников серии об знаменитом автоугонщике – ожидаемая многими игра Grand Theft Auto VI находится на очень раннем этапе разработки, а значит не выйдет в ближайшие несколько лет, а дату выхода никто даже не в состоянии предположить. Более того, масштабы игры будут гораздо скромнее предыдущих крупных релизов студии. Хотя в целом проект все равно будет огромным и будет расширяться за счет бесплатных DLC.

Эта новость не просто расстроила, а повергла в шок и даже разгневала часть поклонников франшизы. Обсуждение темы раннего этапа разработки Grand Theft Auto VI попало в тренды социальной сети Twitter, и поклонники не скупятся на негативные сообщения в адрес Rockstar, обвиняя авторов в том, что они не спешат с выпуском новой игры, а заняты развитием старой GTA Online.

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Ниже приведены цитаты пользователей Twitter относительно прискорбной новости:

С момента выхода GTA V прошло семь лет, а Rockstar Games лишь сейчас собирается работать над GTA VI. Да они смеются нам в лицо!

Без шуток, я начал плакать после того, как узнал, что GTA 6 находится на раннем этапе разработки.

Я так "воодушевлен" новостью о GTA 6. понимая, что когда она выйдет, мне будет 41, у меня будет две ипотеки и три неудачных брака.

Ранее слухи намекали на то, что Grand Theft Auto VI находится уже на завершающем этапе, и в этом году стоит ожидать официальный анонс, а сам проект выйдет в ближайший год-полтора. Но похоже, что слухи так и остались слухами, а правда оказалась горькой и крайне неприятной.

Что касается работы самой студии, то раньше вокруг Rockstar разгорелся крупный скандал, связанный со сверхурочной и общей атмосферой на работе — многие специалисты работали на износ, подвергая риску здоровье, социальную жизнь и семью. Однако после критики руководство компании всерьез начало работать над улучшением рабочей обстановки. Даже в момент глобальной пандемии, когда разработчикам приходится работать из дома и производство контента замедляется, Rockstar не давит на специалистов, а позволяет трудиться в собственном ритме.

GTA VI выйдет не раньше, чем через три года Фото: Kotaku

Снизить напряжение также поможет и уход творческого руководителя Rockstar Games Дэна Хаузера, из-за которого к концу разработки Red Dead Redemption 2 очень многое пришлось переделывать в спешке. Саму публикацию о Rockstar Games можно почитать на сайте Kotaku.

Напомним, что ранее Crytek намекала на выход новой игры в серии Crysis. Также во время коронавирусак дефицитным товарам добавились игровые приставки – их сметают с полок.

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