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Grand Theft Auto 6: озвучена дата релиза

Прогноз относительно даты выхода GTA VI оказался плохой новостью для игроков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Выход Grand Theft Auto 6 состоится не раньше, чем через 4 года
Выход Grand Theft Auto 6 состоится не раньше, чем через 4 года
Фото: Gametech

Финансовый аналитик агентства Jefferies Алекс Джаймо озвучил свой прогноз относительно даты выхода игры GTA IV, которая является едва ли не самым ожидаемым проектом в игровой индустрии. По мнению эксперта, выход Grand Theft Auto 6 состоится не ранее, чем через 4 года.

Смотрите также в сюжете о самой ожидаемой игре для PlayStation 4 - Death Stranding:

Прогноз аналитика означает, что фанатам продолжения культовой GTA придется ждать как минимум до 2022 года. Примечательно, что своей приоритетной задачей для Алекса было стремление узнать о целесообразности покупки акций материнской компании Rockstar Games – Take-Two. Исходя из своего прогноза, он пока не советует инвесторам приобретать их ценные бумаги.

Алекс Джаймо не раскрывает источник информации относительно даты выхода GTA VI, но заявляет, что это абсолютно достоверная информация.

Один из фейковых постеров GTA 6
Один из фейковых постеров GTA 6
Фото: Gameguru

Ранее были слухи, что Grand Theft Auto VI находится в разработке и выйдет уже в 2020 году, а также будет входить в стартовый пакет для новой игровой приставки PlayStation 5. Слухи были подтверждены главой Take-Two Штрауссом Зелником. Он заявил, что в ближайшее время Rockstar Games намерена сократить сроки между выходом частей серии.

Стоит вспомнить, что GTA V вышла в 2013 году, что уже составляет разрыв в 6 лет, тогда как между релизами GTA IV и GTA V сроки составляли всего 5 лет. С учетом того, что Grand Theft Auto 6 выйдет как минимум в 2022 году, то сроки растягиваются на 9 лет между сериями, что уже не укладывается в обещания главы компании.

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Rockstar Games еще не анонсировала официально Grand Theft Auto 6, но в прошлом месяце уже появились утечки информации о том, что события GTA VI будут развиваться в 70-х и 80-х годах в Vice City и двух других городах – Liberty City и Los Santos.

Напомним, что ранее игрок показал, как выглядит вечность, когда игру GTA V загрузили по модему. Также мы показывали видео, как разрабатывалась GTA Vice City

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Источник: Express.co.uk
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