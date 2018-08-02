Громкое разоблачение: раскрыт обман Xiaomi с прозрачным смартфоном

Процессор под прозрачной стеклянной панелью оказался бутафорией

Смартфон оказался пустым внутри

Громкий анонс флагмана Xiaomi Mi 8 Explorer Edition впечатлил будущих владельцев этого смартфона настолько, что первая партия была разобрана за минуту с момента старта продаж. А все благодаря красивой прозрачной крышке, демонстрирующей мощный процессор и прочие компоненты смартфона внутри.

Процессор под крышкой оказался бутафорией MyDrivers.com

Однако первые обладатели разочаровались смартфоном, поскольку выяснилось, что процессор под прозрачной стеклянной панелью — это бутафория. Но что скрывается под этой накладкой? Энтузиасты разобрали Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, чтобы узнать все хитрости производителя.

Под декоративной крышкой оказалось пусто MyDrivers.com

Поддельная плата под прозрачной крышкой не несет в себе никакой пользы, она просто выполняет роль декорации. Некоторые пользователи в сети высказали мнение, что декорационная плата выполняет роль пассивного радиатора, но это не так – она выполнена из пластика, а под ней оказалось пусто.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Фото: MyDrivers.com 1/11

Остальное место занимают шлейфы фронтальной камеры и 3D-сканера лиц. На аккумуляторе компания скрыла маркировку наклейкой. Компоненты на нижней панели тоже сделаны исключительно для красоты.

Напомним, что в Meizu переосмыслили классику и вышли за рамки, а Samsung Galaxy S10 получит фантастическую особенность.