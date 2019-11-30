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Грузовик-монстр с 3500-сильным мотором продали за 13,2 млн долларов

Thor 24 обладает 24-цилиндровым двигателем общим объемом 27,9 литра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:40
Thor 24 построен на базе старого тягача Peterbilt 359
Thor 24 построен на базе старого тягача Peterbilt 359
Фото: Automobile Mag

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел аукцион Worldwide Auctioneers, на котором был продан с молотка эксклюзивный грузовик Thor 24 с заряженным "ядерным" двигателем, развивающий мощность в почти 3500 лошадиных сил. Покупатель тягача победил в торгах, выложив за него 13,2 миллионов долларов (около 316 миллионов гривен).

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Этот кастомный грузовик был собран жителем Южной Калифорнии Майком Харрой. За основу был взят тягач Peterbilt 359 Ultra Custom TT Crew Cab 1984 года выпуска. Раму этого грузовика специально удлинили и укрепили, чтобы она выдержала два спаренных 12-циллиндровых дизельных двигателя Detroit Diesel Series 71. Моторы дополнили 8 компрессорами BDS 8-71, так что общее количество нагнетателей достигает 12. Объем мотора составил 27,9 литра, а длина приводного вала, раскручивающего компрессоры — больше 2,5 метров.

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Пара форсированных двигателей развивает мощность, как у корабля – 3471 лошадиную силу при 2500 оборотах. Тяга передается на задний мост через четырехдиапазонную автоматическую коробку передач Allison HT740. На верхушке впускного коллектора установлены 8 баллонов с закисью азота.

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Чтобы управлять и контролировать всю необузданную мощь грузовика, в кабине пилота выведено несколько приборов, количество которых может посоперничать с кабиной пилота. В салоне установлено 24 отдельных прибора, включая спидометр, тахометр, множество шкал давления, работы компрессоров. Над водителем размещено 4 ЖК-экрана, которые показывают дорогу перед грузовиком – из-за огромной длинны капота увидеть трассу перед собой через окно не представляется возможным.

Thor 24
Фото: Automobile Mag
Thor 24
Фото: Automobile Mag
Thor 24
Фото: Automobile Mag
Thor 24
Фото: Automobile Mag
Thor 24
Фото: Automobile Mag
Thor 24
Фото: Automobile Mag
Thor 24
Фото: Automobile Mag
Thor 24
Фото: Automobile Mag
Thor 24
Фото: Automobile Mag
Thor 24
Фото: Automobile Mag
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Сама кабина была увеличена, чтобы дополнительно разместить зону отдыха с 40-дюймовым телевизором, баром и 1500-ваттной музыкальной системой.

Напомним, что ранее Aston Martin скрестила суперкар со сверхзвуковым самолетом "Конкорд". А недавно Bugatti Chiron разогнали почти до 500 км/ч.

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Источники: Motor.ru , Automobile Mag
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