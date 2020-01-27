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Грядет Android 11: Google анонсировала презентацию

Поисковый гигант анонсировал презентацию Google I/O 2020, на которой покажут Android 11 и смартфоны Google Pixel 4a и Pixel 4a XL

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
Android 11 покажут на Google I/O 2020
Android 11 покажут на Google I/O 2020
Фото: Pexels

Не успел Android 10 в полную силу развернуться на смартфонах, как Google анонсирует следующий Android 11. Об этом официально заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи. В Twitter он уточнил дату проведения ежегодного мероприятия Google I/O, которое пройдет с 12 по 14 мая этого года.

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Google I/O представляет собой трехдневное мероприятие, предназначенное, прежде всего, для разработчиков, чтобы понять, как лучше использовать инструменты поискового гиганта. Именно в это время Google традиционно раскрывает гораздо больше информации о следующей версии Android и множестве других интересных программных и, возможно, аппаратных новинок, над которыми работала компания.

Первым громким анонсом презентации наверняка станет Android 11. Google как обычно расскажет, какие новые функции и изменения дизайна принесет новое обновление смартфонам, а также объявит о выпуске бета-версии программного обеспечения. В последнее время эта бета-версия стала доступной для большего числа пользователей с широким спектром поддерживаемых смартфонов Android, а не только для собственных моделей Google Pixel и Nexus, как это было раньше. Кроме того, Android 11 тоже лишится сладкого названия в виде десерта – Google закончил эти "забавы" с наименованиями в 2019 году, чтобы не вводить людей в заблуждение.

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Что касается смартфонов Pixel от Google, то компания может анонсировать новые модели Google Pixel 4a и Pixel 4a XL. В дополнение к телефонам Google может также рассказать о новых продуктах Nest для умного дома и, возможно, о новом Chromebook.

Напомним, что ранее Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов. В то же время смартфоны начали преждевременно получать обновления до Android 10 из-за сбоя.

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Источник: Digital Trends
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