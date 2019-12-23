Хаббл открыл суперлегкие планеты из сахарной ваты

Плотность сверхлегких планет составляет меньше 0,1 грамма на кубический сантиметр

"Сладкие" планеты очень рыхлые Фото: Hubblesite

Недавние поиски при помощи телескопа Хаббл открыли необычный класс экзопланет – суперлегких планет с необычайно низкой плотностью, сравнимой с сахарной ватой. Новый тип небесных тел был открыт еще в 2012 году, но лишь на днях Хаббл смог уточнить массу, которая оказалась в несколько раз меньше Земли, но по размеру они соизмеримы с Юпитером. О невероятной находке сообщает Hubblesite.

Смотрите также в сюжете о том, спасет ли веганство планету:

Наша Солнечная система содержит три типа планет: скалистые планеты земного типа, такие как Земля и Марс, газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, и ледяные гиганты, такие как Уран и Нептун. Во время поиска экзопланет учеными были обнаружены еще три: лавовые, газовые карлики и протопланеты.

Иллюстрация планет Kepler 51 в сравнении с Солнечной системой Фото: Hubblesite

Новый тип планет, открытый Хабблом, открывает двери к новому классу – раздутые суперлегкие планеты со сверхнизкой плотностью – меньше 0,1 грамма на кубический сантиметр. Под этот класс подпадают сразу три планеты, вращающиеся вокруг звезды Kepler 51. Несмотря на то, что по размерам они достигают Юпитера, они примерно в 100 раз его легче. Если бы человек оказался на поверхности такой планеты, то она его бы просто не выдержала, и он бы провалился к самому ядру сквозь рыхлую толщу.

"Они очень странные", – заявила Джессика Либби-Робертс из Университета Колорадо, которая возглавила проект изучения свойств этих космических тел.

Планеты оказались такими раздутыми из-за расширения их атмосфер, состоящих из самых легких элементов во Вселенной – водорода и гелия, что делает их состав похожим на звездный. Однако у ученых нет однозначного ответа на то, что заставило атмосферы вести себя таким образом.

Читайте также: Ученые впервые изучили поверхность нейтронной звезды

Одна из озвученных теорий состоит в том, что "отечность" планет связана с молодым возрастом планетной системы, которой всего 500 миллионов лет. Для сравнения, нашему солнцу 4,6 миллиарда лет. Планеты, возможно, сформировались на далеком расстоянии от своей звезды и со временем мигрировали внутрь. По мере того, как планеты приближаются к звезде, они в конечном итоге теряют атмосферу, которая делает их такими большими. По оценкам ученых, планета, близкая к Kepler 51, в конечном итоге через 1 миллиард лет превратится в планету, называемую горячим Нептуном.

Возможно, что необычная пухлость – это одна из стадий планетарной эволюции, которую ученые просто раньше не замечали. Исследователи предсказывают, что самая отдаленная планета, Kepler 51d, "будет оставаться самой странной планетой низкой плотности миллиарды лет".

Напомним, что ранее во Вселенной обнаружены загадочные звезды, в которых горит гелий, а не водород. А недавно космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.