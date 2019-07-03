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"Хаббл" запечатлел фото гигантского взрыва во Вселенной

Взрыв на Земле фиксировали, как самую яркую звезду на небе на протяжении 10 лет

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:51
Взрыв сверхновой расположен в 7,5 тысячах световых лет от Земли
Взрыв сверхновой расположен в 7,5 тысячах световых лет от Земли
Фото: NASA

Космический телескоп "Хаббл" снял потрясающее изображение Эты Киля – сверхмассивной двойной звезды-гипергиганта расположенной 7,5 тысячах световых лет от Земли. Необычная форма туманности вокруг звезды является выбросом газов, раскаленных до 5 миллионов градусов вследствие огромного взрыва.

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Космических масштабов взрыв произошел 170 лет назад, и он до сих пор продолжается, являясь самым большим из известных во Вселенной. "Фейерверк" Эты Киля завораживает. Внешне он напоминает форму пары воздушных шаров из пыли, газа, являясь остатками гигантской двойной звездной системы, которая весит как 150 Солнц.

"Фейерверк" впервые зафиксировали в 1840-х годах. Когда Эта Киля взорвалась, на Земле ее фиксировали, как самую яркую звезду на небе на протяжении 10 лет. Со временем звезда немного поблекла и стала не очень заметна вследствие остывания, однако сам гигантский взрывной процесс продолжается.

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За последние 25 лет астрономы изучали звезду с помощью космического телескопа "Хаббл". Они использовали широкоугольную камеру, чтобы отобразить ультрафиолетовое свечение магния, присутствующего в теплом газе (синим цветом), и результаты были шокирующими: газы обнаруживались в местах, которые раньше было нелегко увидеть. По данным NASA, они обнаружили новую светящуюся структуру магния в пространстве между пыльными биполярными пузырьками и внешними нагретыми током нитевидными нитями.

Полосы в синей области образуются, когда лучи света Эты Киля проходят сквозь скопления пыли, рассеянные по поверхности пузыря. Когда ультрафиолетовый свет попадает на густую пыль, он оставляет длинную тонкую тень.

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По словам астрономов, поиск в ультрафиолетовом спектре горячего газа может быть использован для дополнительных исследований двойной сверхновой и других газообразных туманностей в нашей галактике.

Напомним, что ранее во Вселенной запечатлели самый удивительный объект. А недавно телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие.

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Источник: Geek.com
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