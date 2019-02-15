Хакеры угрожают взломать электросамокаты Xiaomi

Уязвимость в самокате Xiaomi M365 позволяет хакерам контролировать скорость и тормоза

Электросамокаты подвержены удаленному взлому Фото: TechSpot

Интернет вещей ставит под угрозу "умную" электронику, которая подвержена взлому. В расширенный список уязвимой электроники попали электрические самокаты. Популярная модель Xiaomi M365 оказалась беззащитной перед хакерами, способными перехватить управление и дистанционно управлять скоростью и тормозами, сообщает TechSpot.

Сервисы электроскутеров напрокат набирают популярность в современных мегаполисах. Эксперты по безопасности компании Zimperium предупреждают пользователей о потенциальной уязвимости электросамокатов Xiaomi M365, которые сейчас часто встречаются в сервисах проката вроде Lyft.

Проблема связана с модулем Bluetooth, который позволяет скутеру связываться с мобильным приложением. Исследователи обнаружили, что хакеры могут подключиться к самокату, который не требует пароля или какой-либо другой формы удостоверения личности – в этот момент злоумышленникам открываются все возможности по дистанционному управлению: ускорению, замедлению, блокировке тормозов или отключению при помощи функции защиты от кражи. Более того, электротранспорт можно "заразить" вредоносным программным обеспечением.

Взломать самокат можно обычным смартфоном через Bluetooth Фото: GizmoChina

Более того, как сообщают в Zimperium, Xiaomi прекрасно осведомлены о проблеме, но не знают, как ее решить. Это связано с тем, что компания приобрела модуль Bluetooth от третьей стороны, а не создавала его самостоятельно, поэтому китайскому гиганту придется искать решение с фирмой, предоставившей уязвимые беспроводные модули.

Дания планирует полностью перейти на электрокары:

Напомним, что ранее сообщалось об опасности использования электросамокатов, калечащих тысячи людей каждый год, зафиксировано даже четыре смертельных случая. В то же время Xiaomi не успевает продавать новый смартфон Redmi Note 7, который разлетается миллионами.

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