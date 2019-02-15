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Хакеры угрожают взломать электросамокаты Xiaomi

Уязвимость в самокате Xiaomi M365 позволяет хакерам контролировать скорость и тормоза

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Электросамокаты подвержены удаленному взлому
Электросамокаты подвержены удаленному взлому
Фото: TechSpot

Интернет вещей ставит под угрозу "умную" электронику, которая подвержена взлому. В расширенный список уязвимой электроники попали электрические самокаты. Популярная модель Xiaomi M365 оказалась беззащитной перед хакерами, способными перехватить управление и дистанционно управлять скоростью и тормозами, сообщает TechSpot.

Сервисы электроскутеров напрокат набирают популярность в современных мегаполисах. Эксперты по безопасности компании Zimperium предупреждают пользователей о потенциальной уязвимости электросамокатов Xiaomi M365, которые сейчас часто встречаются в сервисах проката вроде Lyft.

Проблема связана с модулем Bluetooth, который позволяет скутеру связываться с мобильным приложением. Исследователи обнаружили, что хакеры могут подключиться к самокату, который не требует пароля или какой-либо другой формы удостоверения личности – в этот момент злоумышленникам открываются все возможности по дистанционному управлению: ускорению, замедлению, блокировке тормозов или отключению при помощи функции защиты от кражи. Более того, электротранспорт можно "заразить" вредоносным программным обеспечением.

Взломать самокат можно обычным смартфоном через Bluetooth
Взломать самокат можно обычным смартфоном через Bluetooth
Фото: GizmoChina

Более того, как сообщают в Zimperium, Xiaomi прекрасно осведомлены о проблеме, но не знают, как ее решить. Это связано с тем, что компания приобрела модуль Bluetooth от третьей стороны, а не создавала его самостоятельно, поэтому китайскому гиганту придется искать решение с фирмой, предоставившей уязвимые беспроводные модули.

Дания планирует полностью перейти на электрокары:

Напомним, что ранее сообщалось об опасности использования электросамокатов, калечащих тысячи людей каждый год, зафиксировано даже четыре смертельных случая. В то же время Xiaomi не успевает продавать новый смартфон Redmi Note 7, который разлетается миллионами.

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Источник: TechSpot
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