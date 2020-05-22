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Хакеры украли у Microsoft исходные коды Windows

Сегодня, 12:14

Представители Microsoft заявили, что проводят расследование о том, как ценная информация оказалась в общем доступе

Исходные коды для оригинальной игровой приставки Microsoft Xbox (2001 года) оказались в Интернете. Вместе с Xbox были украдены исходники старой версии Windows NT 3.5 (1994 года). Несмотря на то, что значимость этих утечек незначительна, учитывая возраст программного обеспечения, однако Microsoft, не желает, чтобы эта информация стала достоянием общественности, так как это интеллектуальная собственность корпорации.

Утечка материалов Xbox включает в себя ядро ​​операционной системы консоли, которая была частично основана на Windows 2000, а также некоторые среды сборки, эмуляторы, используемые для тестирования, Xbox Development Kit и внутренняя документация Microsoft, сообщает The Verge.

Смотрите также в сюжете о том, кто из звезд шоу-бизнеса стал жертвой хакеров:

Представители Microsoft заявили, что сейчас проводят расследование, каким образом ценная для корпорации информация оказалась в общем доступе.

Xbox Original 2001 года – его исходные коды утекли в Интернет
Xbox Original 2001 года – его исходные коды утекли в Интернет
Фото: Microsoft

На что может повлиять утечка? Согласно информации от The Verge, исходные коды помогут энтузиастам создать эмулятор игровой приставки, который до сих пор нормально не функционирует. Тем не менее, в одно время Microsoft и сама рассылала исходники некоторым отдельным пользователям в частном порядке.

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Также среди просочившегося материала утекли коды финальной версии Windows NT 3.5. В публикации говорится, что дамп включает в себя все необходимые инструменты сборки, чтобы позволить энтузиастам углубиться в унаследованную операционную систему. Первоначально выпущенная в 1994 году, Windows NT 3.5 является вторым выпуском Windows NT. Операционная система под кодовым названием Daytona была сосредоточена на производительности и стабильности, расширяя идеи, заложенные в Windows 3.1. Она поддерживалась в течение нескольких лет, но ее поддержка была прекращена в конце 2001 года. Утечка этого материала, вероятно, не является серьезной проблемой для Microsoft, учитывая ее возраст – вряд ли она поможет каким-то образом повлиять на современные операционные системы Windows.

Интерфейс Windows NT 3.5
Интерфейс Windows NT 3.5
Фото: The Verge

Microsoft не единственная компания, которая недавно пострадала от воровства корпоративных данных. В начале мая жертвой хакеров стала Nintendo – у нее своровали более двух терабайт исходных кодов для игровых приставок Nintendo 64 и GameCube. Причем на основе первой сделали работоспособный эмулятор.

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Напомним, что ранее Microsoft заново представила Windows 1.0, от чего публика оказалась в недоумении. Также выяснилось, что свежее обновление для Windows 10 удаляет личные файлы и ломает компьютеры.

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Источник: The Verge
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