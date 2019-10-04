Хидео Кодзима не считает себя гением

Геймдизайнер Хидео Кодзима, известный по играм серии Metal Gear Solid, ответил на главный вопрос интернета – почему его считают гением

Хидео Кодзима поучаствовал в "Вечернем Урганте" Фото: Gamemag

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима известен миру не только по своим знаменитым играм Metal Gear Solid и будущей Death Stranding, но и благодаря мему "гений", как его сейчас называют в интернете. На этой неделе разработчик посетил одно из вечерних телешоу, где его приветствовали плакатами "Кодзима – гений". В телешоу Кодзима решил ответить на самый главный вопрос о своей гениальности.

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Гениальность Кодзимы оказалась в его скромности – он не считает себя гением, которым нарекло его интернет-сообщество. В то же время главный разработчик Death Stranding испытывает давление со стороны пользователей, но отмечает, что иначе ничего великого сделать не получится.

"Если меня гением называют, то, наверное, когда-то я им стану. Очень стараюсь быть им", – скромно ответил Кодзима.

В конце передачи Кодзима и телеведущий сразились в аркадном автомате с файтингом Street Fighter 2. Гений победил, но его соперник бился достойно.

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Сюжеты игр Кодзимы, в особенности Metal Gear Solid, наполнены глубинным смыслом, который сложен для понимания неподготовленному человеку. Безусловно, сюжетные повороты его творений могут выбить из колеи и порой вызвать шок (особенно концовка Metal Gear Solid 3), что якобы подтверждает его творческий гений. Но большинство пользователей интернета настолько привыкли часто читать о гениальности разработчика, что просто ради смеха начали писать в комментариях к новостям о Кодзиме слово "гений", что вылилось в интернет-мем.

Напомним, что ранее Арнольд Шварценеггер показал жестокие приемы в запрещенной игре в Украине. Также была названа самая популярная игра на Android, которую загрузили свыше 23 миллионов раз.

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