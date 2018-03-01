Химики научились дешево превращать воздух в спирт

Сегодня, 20:16

Новый дешевый катализатор, созданных химиками их США, позволяет дешево и качественно расщеплять соединения угарного газа

Химики и не на такое способны. Фото: gqindia.com
Химики и не на такое способны. Фото: gqindia.com

Для превращения углекислого газа из воздуха в угарный, с последующим преобразованием его в спирт, химики из США разработали специальный катализатор. Стоимость его сравнительно невелика, но высока эффективность.

Новый дешевый катализатор, созданных химиками их США, позволяет дешево и качественно расщеплять соединения угарного газа, тем самым создавая "заготовки" для спирта и прочих органических веществ. Ученые Национальной лаборатории в Брукхевене рассказали, что благодаря превращению угарного газа можно получить соединения водорода и углеводорода. Это может обеспечить население планеты естественным топливом и позволит использовать более дешевое сырье для химической промышленности.

В основе катализатора превращения угарного газа лежит плоский двумерный материал – графен. Ученые заметили, что его структура напоминает пчелиные соты, а сам он состоит из углерода. Клетки графена, напоминающие соты пчел, способны взаимодействовать с никелем, усиливая его активность и повышая эффективность работы. При этом в графеновом катализаторе была сохранена химическая стабильность и эффективность продолжительное время.

Напомним, ранее в Арктике была зафиксирована аномально высокая температура,

Также сообщалось, что люди изменили экосистемы Центральной Африки еще 2600 лет назад.

О том, как находка воды на Марсе вызвала фурор в научном мире, смотрите на видео ниже:
ученые, спирт, химия

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Источник:

VladTime

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