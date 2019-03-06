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Хитрому школьнику задачи решает умная колонка: видео

Современные технологии позволяют ленивым детям выполнять домашнюю работу

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:20
Ролик с разоблачением хитрого ребенка набрал больше 8 миллионов просмотров
Ролик с разоблачением хитрого ребенка набрал больше 8 миллионов просмотров
Фото: Twitter

В Twitter набирает популярность видео со школьником, которому умная аудиоколонка Amazon Echo с голосовым ассистентом Alexa помогает решать простые задачи по математике. Ученик быстро смекнул возможности современных технологий, чтобы не обременять себя лишним умственным трудом.

Первоклассник спрашивает: "Алекса, сколько будет 5 минус 3?" Затем тщательно записывает продиктованный результат в тетрадь. О хитром способе просекла мать мальчика, которая сняла процесс решения домашнего задания и отобрала "шпаргалку".

Ролик с разоблачением хитрого ребенка набрал больше 8 миллионов просмотров, почти полмиллиона лайков и почти 140 тысяч ретвитов.

Самые необычные уроки в школах мира:

Напомним, что ранее хитрый бездомный хакер годами пользовался бесплатным интернетом, взламывая таксофоны. А на днях хакеры взломали Android 10.0 до официального выхода. 

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Источник: ferra.ru
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