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Холодильник з технологією DoorCooling+

Втомилися від пошуків ідеального способу збереження свіжості продуктів? LG пропонує інноваційні рішення, які допоможуть зберегти продукти в холодильнику в найкращому стані – такими, якими їх створили природа та люди

Це завдання може виконати нова модель холодильника LG GW-B509PSAX з технологією DoorCooling+, яка поєднує не лише вишуканий стильний дизайн – прихований дисплей Metal Touch на передній панелі, покриття преміального типу з нержавіючої сталі, стильну "ручку-кишеню", а й низку сучасних технологій, покликаних істотно полегшити побут.

Зокрема це інноваційна технологія DoorCooling+ – додаткове обдування дверей холодильника та полиць холодильного відділення. Відтепер не мають значення ні місцезнаходження продуктів, ні частота відчинення й зачинення дверей: відхилення від заданої користувачем температури становитиме 0,5°C, а швидкість охолодження продуктів зросте на 32% завдяки поєднанню з технологією лінійного інверторного компресора. Він має 10-річну гарантію, витрачає на 32% менше енергії (клас енергоспоживання A+++ –10%), ніж звичайний компресор, і продукує на 25% менше шуму.

Увесь модельний ряд холодильників працює за принципом Total NoFrost – іній у холодильній та морозильній камерах не утворюється, тож холодильник не потребує розморожування.

Переваги моделі GW-B509PSAX

Умови для зберігання продуктів забезпечує система Total No Frost, Door Cooling+ та лінійний інверторний компресор.

Довготривалу свіжість продуктів забезпечують Fresh Balancer і Fresh Converter.

Зручність у використанні – вбудований Wi-Fi-модуль (Smart TninQ).

Комфортне використання, продумані деталі.

Полиця для вина, складана полиця, нульовий зазор, Wi-Fi-модуль.

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Зручність у використанні та економія часу – основні переваги цієї моделі холодильників, адже їх оснащено:

технологія NatureFresh, що допомагає продуктам довше залишатися свіжими, зберігаючи корисні властивості;

система Multi Aіr Flow – фірмова розробка компанії, яка за допомогою повітряних клапанів розподіляє потоки холодного повітря й рівномірно обдуває продукти на кожній полиці;

Fresh Converter – відділення для зберігання різних типів продуктів із можливістю індивідуального регулювання температури залежно від типу продуктів (м’ясо –2°C; риба – 0°C, овочі – 3°C);

Fresh Balancer – відділення для зберігання овочів та фруктів з верхньою кришкою Moist Balance Crisper у вигляді стільників для підтримання оптимального рівня вологості й регулювання повітряного простору.

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До переваг GW-B509PSAX належить здатність зберігати продукти свіжими протягом 19 годин після відключення від електромережі. А завдяки інноваційній технології холодильників LG SmartThinQ (Wi-Fi) можна контролювати холодильник на відстані – налаштовувати температуру всередині холодильного та морозильного відділень і навіть увімкнути режим швидкого заморожування –24°C, а у разі несправностей самостійно виявити причини їх виникнення.

Об’єм моделі GW-B509PSAX збільшено більш ніж на 48 л (загальний об’єм – 384 л), її обладнано місткими холодильною та морозильною камерами (об’єм холодильного відділення – 277 л, морозильного – 107 л).

GW-B509PSAX відповідає світовим стандартам, адже має нульовий зазор, завдяки чому, за відчинення дверей на 90°, ящики зручно та легко висуваються.

Дизайн і наповнення холодильного відділення ретельно продумані. Холодильник оснащено:

складаною полицею – для об’ємних продуктів і каструль (у другому положенні закріплюється паралельно до стінки);

полицею для вина, де можна розмістити до 5 пляшок і зберігати, дотримуючись правильної температури;

комфортним LED-освітленням, яке вважається більш енергоефективним і працює набагато довше, ніж звичайне освітлення.

Холодильник GW-B509PSAX із технологією DoorCooling+ – оптимальний вибір для людей, які цінують час, прагнуть перетворити кухню на комфортний, зручний і природний простір.

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