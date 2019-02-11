Холодных зим на Земле больше не будет – ученые

Уровень углекислого газа на Земле оказался рекордно высоким за последние 15 миллионов лет

Сегодня уровень углекислого газа достиг исторического максимума Фото: Pinterest

Последние 20 лет были самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в истории человечества. Более того, за последние пять ежегодно устанавливаются жаркие рекорды по всему земному шару и это только начало, сообщают в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA). Это пугающая тенденция к ускорению потепления.

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Климатолог Саймон Доннер из Университета Британской Колумбии, который занимается исследованием антропогенного изменения климата, утверждает, что за последние двадцать лет было установлено вдвое больше жарких рекордов, нежели холодных: 21 тысяча рекордных дневных максимумов против 11 тысяч рекордных минимумов. Самая холодная эпоха на Земле закончилась почти столетие назад – в период между 1884 и 1929 годами, а самый холодный год был зафиксирован в 1904 году.

TWITTER— Simon Donner (@simondonner) February 9, 2019

С начала промышленной революции, ученые отмечают ежегодное повышение глобальной температуры – за столетие она поднялась на 1 градус по Цельсию. Мощные парниковые газы, удерживающие тепло, согревали планету на протяжении столетия, но за последние 40 лет эта тенденция ускорилась и стала особенно заметной из-за человеческого фактора. Это следствие простой физики, понятной с XIX века: еще в конце 1880-х годов в воздухе был намного более низкий уровень углекислого газа. Сегодня уровень углекислого газа, вероятно, самый высокий за последние 15 миллионов лет.

TWITTER— Zack Labe (@ZLabe) February 7, 2019

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Глобальное потепление может вскоре настолько изменить климат, что человечество в будущем больше не увидит суровых снежных зим.

Какие климатические изменения прогнозируют ученые:

Напомним, что недавно в США посреди реки сформировалась загадочная аномалия. В то же время над Канадой зафиксировали таинственное свечение, которое не поддается объяснению.

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