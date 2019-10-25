Honor 9X станет последним смартфоном Huawei на Android

Honor действует тот же запрет Android, что и на материнском бренде Huawei

Honor 9X получился очень удачным смартфоном и, вероятно, последним Фото: CNET

Honor является суббрендом китайской фирмы Huawei, пусть даже более самостоятельным, чем Redmi у Xiaomi. Но это означает, что ему тоже запрещено использовать Android, поскольку Google не продлила китайскому производителю лицензию на использование своей мобильной операционной системы. Скорее всего новый смартфон компании Honor 9X может стать последним мобильным устройством на Android, сообщает CNET.

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Honor 9X только буквально недавно появился полках магазинов Украины и Европы. Смартфон получился удачным – обозреватели хвалят Honor 9X, как хороший смартфон, оправдывающий свою цену. Новинка обладает приятной цветовой гаммой корпуса, тройной фотокамерой 48 МП с ультраширокоугольным объективом и датчиком глубины. Фронтальная камера спрятана в перископе, как у недавних телефонах OnePlus, таким образом 6,59-дюймовый дисплей остался без каких-либо вырезов.

Honor 9X

Если в ближайшее время соглашение между Китаем и США по разрешению их текущих торговых споров не возобновится, то вероятно следующий смартфон Honor и Huawei будет работать на новой операционной системе собственного производства китайского производителя Harmony OS.

Напомним, что ранее смартфоны Huawei обещали забанить в Google и заблокировать приложения. Также Huawei уже представила смартфон Mate 30 без поддержки Google.

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