Honor готовит Android 10 для своих смартфонов: какие модели получат прошивку

Оболочка Magic UI 3.0 на базе Android 10 проходит этап внутреннего тестирования и вскоре будет доступна для полноценного обновления

Китайский бренд Honor, который является суббрендом Huawei, объявил о выходе обновления EMUI 10 с оболочкой Magic UI 3.0 на базе Android 10 для своих смартфонов. Прошивка выйдет 15 марта 2020 года для нескольких актуальных моделей.

Обновление выйдет даже вопреки запрету Google, не продлившему лицензию на свою мобильную операционную систему для Huawei, которой принадлежит бренд Honor. Вероятно, корпорациям удалось прийти к соглашению. Если не удалось, то, вероятно, с обновлением смартфоны лишатся доступа к сервисам и приложениям Google, вроде Google Play, Chrome, Google Docs и прочему.

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Сейчас в Honor уточнили, что оболочка Magic UI 3.0 проходит завершающий этап внутреннего тестирования на смартфонах Honor 10 Lite, Honor 20 Lite, Honor 8X, Honor 9X Pro, Honor V10 и Honor 10. Оболочка Magic UI 3.0 внешне и функционально не отличается от EMUI 10 со смартфонов Huawei, хотя имеет другой номер сборки. Она содержит все особенности и нововведения Android 10, а также предлагает пользователям смартфонов Honor фирменные приложения и настройки.

Дизайн оболочки был кардинально переработан, поэтому сразу после установки обновления пользователю может показаться, что перед ним совершенно новый смартфон. В интерфейсе применяются основные принципы журнальной верстки, например разделение на заголовки, подзаголовки и колонки.

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Яркие цвета в оформлении интерфейса операционной системы почти не используются, большинство элементов выполнены в спокойных тонах, не раздражающих глаз. В прошивке также реализована темная тема, которая применяется не только в системных разделах, но и автоматически в некоторых приложениях. Часам и календарю добавлено несколько визуальных тем, в том числе для использования с функцией Always on Display, которая позволяет выводить время и уведомления на выключенный экран.

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Среди прочих нововведений в Magic UI 3.0: использование файловой системы EROFS и технологии GPU Turbo 3.0, которые ускоряют запуск и работу приложений и игр, а также переключение между ними. Смартфоны получают поддержку Multi-screen для беспроводного соединения с компьютером. Благодаря этому пользователь может зеркалировать происходящее на смартфоне на экране ноутбука или компьютера, копировать файлы с одного устройства на другое без кабеля, а также принимать SMS-сообщения на компьютере и отвечать на них. Кроме того, в новых оболочках реализованы все нововведения, которые предлагает Android 10.

Напомним, что ранее Honor 20 был признан самым модным смартфоном года. Также ходили слухи, что Honor 9X станет последним смартфоном Huawei на Android.

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