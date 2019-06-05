Хоронить рано: Apple опровергла печальные слухи об iPhone

Вопреки слухам, Apple продлит поддержку iOS 13 для старых смартфонов

Старые смартфоны, которым предрекали забвение, получат iOS 13 Фото: Pixabay

После презентации WWDC 2019, Apple назвала смартфоны, которые не получат обновление до iOS 13. Все они относятся к устаревшему модельному ряду – iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

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В то же время были опровергнуты слухи касательно "похорон" iPhone SE – он получит поддержку обновлений iOS до следующего года несмотря на то, что давно был снят с производства. Также расширенную поддержку получат iPhone 6s, iPhone 6s Plus, которым предрекали забвение после выхода iOS 13.

Вполне вероятно, что несмотря на продление поддержки, это будет последний крупный апдейт iOS для этих смартфонов, а iOS 14 уже будет для них недоступен.

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Что касается планшетов, в перечень совместимых с iOS 13 устройств не попали iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3. Точно так же, как и iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, они навечно застрянут на iOS 12.3 или 12.4.

Google критикуют за то, что новые версии Android распространяются очень медленно и доходят не до всех устройств, а лишь до единичных моделей. Тем не менее, у обладателей старых смартфонов есть надежда на получение неофициальных апдейтов с помощью сторонних прошивок от энтузиастов. Владельцы старых смартфонов и планшетов Apple лишены такой надежды, поскольку компания не позволяет устанавливать подобные прошивки на свои устройства из соображений безопасности и совместимости.

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Напомним, что ранее Apple iPhone и iPad получили улучшение, но пользователи остались в гневе. Также Apple показала, что происходит с "мертвыми" смартфонами – найдено гигантское кладбище.

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