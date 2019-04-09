HTC отказывается от смартфонов и удаляется из Google Play

Тайваньский производитель смартфонов HTC удалил все свои приложения для Android

HTC больше вскоре прекратит обновлять приложения для смартфонов Фото: Pixabay

Некогда популярнейший тайваньский производитель смартфонов HTC активно сворачивает свою деятельность на мобильном направлении, и по всей видимости, готовится полностью уйти с рынка смартфонов. Пользователи заметили, как из продажи исчезли почти все мобильные устройства компании, а на днях HTC убрала из Google Play большую часть своих приложений.

По данным сервиса App Brain, удаления происходили с февраля по апрель, а сегодня в магазине приложений можно найти лишь приложение для виртуальной реальности Vive и несколько сервисных программ.

App Brain показывает, как HTC удаляет свои приложения из Google Play

Очевидно, что HTC больше не собирается обновлять приложения для смартфонов и в скором времени завершит их поддержку. Эксперты предполагают, что это "начало конца HTC": производитель вскоре прекратит выпуск обновлений Android для своих мобильных устройств, перестанет их развивать и поддерживать и вскоре может объявить об уходе с рынка смартфонов вовсе, а случиться это может уже в этом году.

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С другой стороны официальных заявлений по поводу мобильного бизнеса от тайваньцев не поступало. Поэтому подобные шаги могут означать одно из двух: либо HTC прекращает работать над смартфонами, либо готовит полную перезагрузку.

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Напомним, что ранее Google тайно готовит новый Android 11. В свою очередь Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi.

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