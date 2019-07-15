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HTC возродит популярный мини-смартфон: мир в ожидании

Новинка получит новое название HTC Wildfire E и займет место в бюджетном сегменте

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:45
Новинка получит новое название HTC Wildfire E
Новинка получит новое название HTC Wildfire E
Фото: Android Central

Тайваньский производитель HTC собирается удивить потребителей перевыпуском популярной модели 2010 года в крохотном форм-факторе – Wildfire. Новинка получит новое название HTC Wildfire E, чтобы отличаться немного от предшественника. Производитель рассчитывает занять нишу бюджетных аппаратов.

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На днях стали известны характеристики "малыша" на Android. Смартфон будет обладать 5,45-дюймовым экраном (18:9) с разрешением HD+. Внутри будет интегрирован 8-ядерный процессор Spreadtrum SC9863 с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти.

Фотокамеры будут представлены двойным модулем 13 МП и 2 МП, а фронтальный – 5 МП. HTC Wildfire E получит весь набор беспроводных модулей Bluetooth 4.2 и 2,4-ГГц Wi-Fi, но без NFC. Питает начинку аккумулятор емкостью 3000 мАч.

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Стоит отметить, что HTC не обновляла смартфоны Wildfire с 2011 года, когда вышла последняя модель. Несмотря на недостатки, смартфон обрел огромную популярность в свое время.

Напомним, что ранее Motorola обещала возродить телефон-раскладушку Moto RAZR. В свою очередь HMD Global обещали возродить заново легендарный смартфон Nokia.

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Источник: gagadget.com
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