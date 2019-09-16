Huawei готовит Android 10 для смартфонов: названы даты выхода

Опубликован график выхода обновлений EMUI 10 на основе Android 10

Первыми устройствами с Android 10 станут Mate 30 Фото: Unsplash

Начиная с 6 сентября китайский производитель Huawei начал тестировать прошивку Android 10 с новой версией оболочки EMUI на своих смартфонах. В то же время в интернете появилось изображение с графиком выпуска обновлений с Android 10 до конца года.

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Согласно плану первыми устройствами с EMUI 10 станут Mate 30, которые должны дебютировать уже 19 сентября. В ноябре финальная версия прошивки прилетит на Huawei P30 и P30 Pro. В декабре Android 10 доберется до моделей Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20X (4G), Honor 20, Honor 20 Pro и Honor V20.

График выхода прошивки EMUI 10 на основе Android 10 для смартфонов Huawei Фото: ferra.ru

Других смартфонов в списке не оказалось. Вероятно, Huawei не намерена больше обновлять устаревший модельный ряд, в который входят устройства среднеценового и бюджетного сегментов. Однако есть надежда на то, что производитель выпустит Android 10 для других устройств к средине 2020 года.

Напомним, что ранее cмартфоны Huawei грозились забанить в Google и заблокировать приложения. Также недавно Huawei рассказала, как изменится мир к 2025 году, опубликовав ТОП-10 технологических предсказаний.

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