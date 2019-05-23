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Huawei готовит конкурента Android и Windows: озвучена дата выхода

Huawei рассекретила название новой операционной системы, которая будет использоваться вместо Android и Windows

Евгений Опанасенко
Сегодня, 18:15
Операционная система Huawei теперь называется indepenOS
Операционная система Huawei теперь называется indepenOS
Фото: Gizchina

После запрета использовать в США продукцию Huawei, а также после отзыва лицензии Android, китайский производитель припас свой козырь в рукаве в виде собственной универсальной операционной системы. Гендиректор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю заявил, что производитель вполне может обойтись без Windows и Android, поскольку внутри компании давно разрабатывается своя ОС, которая ранее носила кодовое название Kirin OS.

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Операционная система Huawei теперь называется indepenOS, хотя это тоже не окончательный вариант. Поговаривают, что к моменту официального выхода ее переименуют в HonorOS. Дата выхода намечена на осень 2019 года. ОС сможет работать на смартфонах, планшетах, компьютерах, в бортовых компьютерах автомобилей и на носимой электронике.

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Особенность indepenOS в том, что она совместима и приложениями для Android, что позволит пользователям безболезненно адаптироваться в новом окружении. Однако все же без подводных камней не обошлось – разработчикам все же придется переделывать часть своих проектов, чтобы портировать их на эту ОС. Аналогичная ситуация была с Tizen, но, в отличие от Samsung, Huawei хочет создать полный аналог Android, а не упрощенную платформу для недорогих устройств.

В настоящее время разгорается конфликт между властями США и Huawei. Администрация Трампа запретила местным компаниям, в том числе Google, сотрудничать с Huawei. Через три месяца китайский производитель больше не сможет закупать в США компоненты для своих устройств, а также лишится лицензии на установку Android со встроенными сервисами Google.

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Напомним, что в апреле Huawei опередила Apple в битве смартфонов. В свою очередь Huawei P30 используют для "взлома" автомобилей.

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Источник: Gizchina
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