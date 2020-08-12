Huawei готовит самый быстрый 24-ядерный процессор в мире

Процессоры Huawei Kunpeng будут установлены в компьютеры собственного производства под названием Pangu

Huawei сейчас активно разрабатывает не только собственную операционную систему в ответ Android, но также сможет предложить настольный процессор на базе ARM раньше, чем это сделает Apple. Как сообщает Gizchina, китайская компания готовит процессор для настольных компьютеров в рамках импортозамещения иностранного оборудования из своей инфраструктуры к 2022 году. Как уверяет источник, китайский процессор по мощности превосходит самый быстрый десктопный X86-64 совместимый процессор Intel Core i9-9900K, что станет важной вехой на пути Китая к технологической независимости.

Huawei постепенно теряет своих кремниевых партнеров из-за санкций США. Осенью китайский технологический гигант потеряет доступ к производству чипов на мощностях тайваньской TSMC, что оставит его без микросхем для обширного портфеля продуктов от смартфонов до гаджетов.

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У Huawei сейчас есть запас чипов, которых хватит до конца 2021 года. Новая утечка в Weibo указывает на то, что Huawei готовится к запуску процессора на базе ARM для настольных систем уже в конце этого года, чем даже опережает своего главного конкурента в лице Apple.

Еще в январе 2019 года Huawei анонсировала семейство процессоров Kunpeng 920 для серверов, которые сейчас адаптируются для использования на настольных платформах. Они основаны на микроархитектуре TaiShan v110 и содержат до 64 ядер ARM v8.2, работающих с тактовой частотой до 3,0 ГГц (базовая частота 2,6 ГГц), построенных на технологическом процессе в 7 нм.

Компьютер Huawei Pangu на базе процессора Kunpeng Фото: Gizchina

Настольный компьютер от Huawei известен под внутренним названием Pangu и будет оснащен 24-ядерным ARM-чипом Kunpeng 920 3211K. Чип интегрирован в корпус BGA размером 60 x 75 мм и припаянный к материнской плате. Поддерживается до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, работающих на частоте 3200 МГц, с тремя слотами PCIe 3.0 для расширения. Для внутренних накопителей на плате распаяны два слота M.2 и шесть портов SATA 3.0.

Существует также базовая модель компьютера Pangu, который поставляется с 8-ядерным процессором Kunpeng 920 2249K, работающий в купе с 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем DTST на 256 ГБ и видеокартой Radeon RX 550. ПК работает под управлением унифицированной операционной системы (UOS), которая представляет собой дистрибутив Linux, основанный на Deepin и разработанной Tongxin Software в качестве замены Windows в Китае.

Kunpeng 920 Фото: Gizchina

Несмотря на то, что в компьютере установлен относительно слабый блок питания на 200 Вт, самая удивительная часть в другом – он питает процессор Kunpeng 920, который мощнее Intel Core i9-9900K с точки зрения многоядерной производительности. Правда, Huawei скрывает данные об одноядерных возможностях, которые, вероятно, гораздо скромнее.

К примеру, базовый 8-ядерный Kunpeng 920 2249K способен завершить бенчмарк тест Blender BMW всего за 11 минут и 47 секунд, по сравнению с 16 минутами и 45 секундами для Core i9-9900K. Но даже в этом случае спектр программного обеспечения, которое может работать на операционной системе UOS, очень ограничен, а для популярного программного обеспечения на архитектуре x86-64 нет встроенного уровня эмуляции.

Процессор Intel Core i9-9900K Фото: Unsplash

В целом, Kunpeng 920 намного лучше, чем чипы Zhaoxin x86, которые отстают от предложений Intel по всем аспектам. Китай планирует заменить все оборудование и программное обеспечение в государственных учреждениях к 2022 году, и чипы Huawei выглядят как наиболее привлекательный вариант. Что касается производителя чипов, то Huawei вероятно заручится поддержкой местной компании вроде SMIC.

Напомним, что ранее смартфоны Huawei обещали забанить в Google и заблокировать приложения. Также Huawei уже представила смартфон Mate 30 без поддержки Google.

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