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Huawei Mate X поступил в продажу по сумасшедшей цене

Смартфон Huawei Mate X пока доступен только на территории Китая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Huawei Mate X поступил в продажу спустя полгода
Huawei Mate X поступил в продажу спустя полгода
Фото: 9to5google

Смартфон Huawei Mate X со складываемым экраном был анонсирован всего через несколько недель после своего главного конкурента Samsung Galaxy Fold. Смартфон даже получил звание первого 5G мобильного устройства в Европе. Но после проблем с Galaxy Fold Huawei решила тоже не спешить выпускать свое детище. Теперь после нескольких месяцев задержек Mate X наконец-то поступил в продажу.

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Первое что отпугивает в Huawei Mate X – его цена в 16999 юаней, что эквивалентно 2400 долларам. Поскольку аппарат с гибким экраном получился крайне дорогим и очень нишевым, его пока выпустили исключительно на территории Китая. Для приобретения доступен только один вариант модели — с 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флэш-памяти и встроенным модемом 5G. Эта версия базируется на очень мощном мобильном процессоре Kirin 980, дополненный модемом Balong 5000 для работы в сетях пятого поколения.

Huawei Mate X уже можно приобрести официально за 16999 юаней (2400 долларов)
Huawei Mate X уже можно приобрести официально за 16999 юаней (2400 долларов)
Фото: MyDrivers

Внешне смартфон немного отличается от той модели, которую анонсировали весной этого года, но основная идея остается прежней. В то время как Galaxy Fold обладает двумя экранами, у Mate X всего один большой дисплей, который складывается вокруг задней части устройства. Скорее всего на изменение дизайна повлияли конструкторские просчеты при создании Galaxy Fold, поэтому Huawei намеренно отложили выпуск Mate X, чтобы избавить его от возможных проблем.

Напомним, что ранее Motorola анонсировала смартфон-раскладушку RAZR с гибким экраном. В то же время разработчик Android показал на примере Essential Phone 2, как будут выглядеть смартфоны будущего.

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Источник: 9to5google
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