Huawei отказалась выпускать складной смартфон Mate X
Huawei предстоит большая работа по усовершенствованию смартфона, который не оправдал надежд
В прошлом году многие аналитики были уверены, что 2019 год станет новой вехой в истории смартфонов с появлением в продаже первых мобильных устройств с гибкими экранами. Именитые производители в погоне за первенством анонсировали свои смартфоны. Первым был Samsung со своим Galaxy Fold, а за ним подоспела Huawei с Mate X. Но, похоже, в этом году нам не суждено будет увидеть новую эру в смартфонах.
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Вслед за отменой выпуска Samsung Galaxy Fold, компания Huawei официально заявила, что не будет выпускать обещанный Mate X. По крайней мере в этом году. Выяснилось, что технология складывания оказалась настолько сырой, что и Huawei, и Samsung приходилось по несколько раз откладывать запуск фирменных аппаратов, беря дополнительное время на доработку.
Как сообщил президент мобильного подразделения Huawei Хе Ган, компания решила отменить запуск Mate X. Несмотря на то, что первоначально планировалось выпустить смартфон в сентябре, предпродажное тестирование показало, что он не готов к коммерческому релизу и требует всестороннего усовершенствования. По словам Гана, разработка складного смартфона оказалась более сложным процессом, чем предполагали в компании.
"Смартфон не соответствует высоким стандартам качества Huawei. Мы не имеем права выпускать его в продажу. Для нас важно дать потребителям высококачественный продукт, за который мы готовы поручиться", — заявил Ган.
Huawei предстоит большая работа по усовершенствованию смартфона. В компании не знают, когда получится вывести гаджет в продажу. Таким образом есть все основания полагать, что Mate X выйдет не раньше 2020 года, а когда выйдет, то практически наверняка будет отличаться от того аппарата, который Huawei показала на презентации.
Напомним, что ранее мы разбирались, почему гибкие смартфоны потерпели поражение. В свою очередь ранее эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире.
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