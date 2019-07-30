Huawei отказалась выпускать складной смартфон Mate X

Huawei предстоит большая работа по усовершенствованию смартфона, который не оправдал надежд

Huawei Mate X появится в продаже не раньше 2020 года Фото: ixbt.com

В прошлом году многие аналитики были уверены, что 2019 год станет новой вехой в истории смартфонов с появлением в продаже первых мобильных устройств с гибкими экранами. Именитые производители в погоне за первенством анонсировали свои смартфоны. Первым был Samsung со своим Galaxy Fold, а за ним подоспела Huawei с Mate X. Но, похоже, в этом году нам не суждено будет увидеть новую эру в смартфонах.

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Вслед за отменой выпуска Samsung Galaxy Fold, компания Huawei официально заявила, что не будет выпускать обещанный Mate X. По крайней мере в этом году. Выяснилось, что технология складывания оказалась настолько сырой, что и Huawei, и Samsung приходилось по несколько раз откладывать запуск фирменных аппаратов, беря дополнительное время на доработку.

Huawei Mate X Фото: ixbt.com

Как сообщил президент мобильного подразделения Huawei Хе Ган, компания решила отменить запуск Mate X. Несмотря на то, что первоначально планировалось выпустить смартфон в сентябре, предпродажное тестирование показало, что он не готов к коммерческому релизу и требует всестороннего усовершенствования. По словам Гана, разработка складного смартфона оказалась более сложным процессом, чем предполагали в компании.

"Смартфон не соответствует высоким стандартам качества Huawei. Мы не имеем права выпускать его в продажу. Для нас важно дать потребителям высококачественный продукт, за который мы готовы поручиться", — заявил Ган.

Huawei Mate X получился слишком амбициозным Фото: Digital Trends

Huawei предстоит большая работа по усовершенствованию смартфона. В компании не знают, когда получится вывести гаджет в продажу. Таким образом есть все основания полагать, что Mate X выйдет не раньше 2020 года, а когда выйдет, то практически наверняка будет отличаться от того аппарата, который Huawei показала на презентации.

Напомним, что ранее мы разбирались, почему гибкие смартфоны потерпели поражение. В свою очередь ранее эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире.

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