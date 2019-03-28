Huawei P30 используют для "взлома" автомобилей

Смартфон способен заменить ключ от дверей автомобилей серии Audi

Технология открывания дверных замков позволяет избавиться от физического ключа Фото: Android Authority

В рамках презентации флагманских смартфонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro с самой совершенной фотокамерой на данный момент, глава компании Ричард Ю отметил, что мобильный аппарат можно использовать в качестве "отмычки" для автомобиля.

TWITTER— Francisco Jeronimo (@fjeronimo) March 26, 2019

Встроенная в смартфон Huawei технология открывания дверных замков Audi позволяет избавиться от физического ключа, но сначала его "отпечаток" нужно скопировать на телефон. После этого достаточно прислонить телефон к дверной ручке, чтобы попасть в автомобиль – это похоже на срабатывание NFC модуля у терминала.

Однако на демонстрации случился неприятный момент: система работала через раз, а в одном из случаев дверь так и не открылась, и на это обратили внимание в соцсетях.

По задумке Huawei, подобная технология в разы безопаснее и удобнее традиционных ключей. С помощью P30 уже можно открыть двери в новых Audi, а в ближайшее время компания обещает добавить BMW и интеграцию с другими производителями. Глава Huawei отметил, что таким же образом можно открывать двери в домах и проходить в офисы.

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Напомним, что ранее Huawei готова была отказаться от Android в пользу собственной операционной системы Kirin OS. Также Huawei показала самый тонкий в мире складываемый смартфон Mate X.

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