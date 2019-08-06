Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

Устройство может появиться вместе с серией Huawei Mate 30 уже в этом году

Проект Huawei получил название Hongmeng и первый смартфон появится в продаже в 2019 году Фото: CNET

Начало лета 2019 года ознаменовалось запретом Huawei в США, что заставило Google отозвать лицензию Android у китайского производителя. Правда, санкции через месяц смягчили, но Huawei все это время была готова к такому развитию событий и тайно разрабатывала собственную мобильную операционную систему, известную ранее под названием Kirin OS. В новом отчете, опубликованном китайской компанией Global Times, сообщается, что у производителя уже готов первый смартфон не на Android, и появится он в продаже уже в этом году.

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Проект Huawei получил название Hongmeng и имеет приоритетное значение внутри компании. Причем мобильная ОС уже готова к полноценному использованию. Компания в августе проведет свою ежегодную конференцию разработчиков в китайском городе Дунгуань, и именно там будут публично представлены первые устройства, работающие на загадочной ОС Hongmeng.

Руководители компании также покажут новую линейку смарт-телевизоров Honor, которые тоже будут работать на базе Hongmeng, наподобие Samsung с их ОС Tizen. Китайская Global Times также упоминает смартфон стоимостью 2000 юаней (288 долларов) в качестве одного из флагманов на новой операционной системе.

Global Times утверждает, что Hongmeng OS внешне похожа на проект Google Fuchsia, который заменит Android на более современную операционную систему. Предполагается, что новая ОС от Huawei построена вокруг собственного микроядра и предназначена для адаптации к различным форм-факторам мобильных устройств, а также будет использоваться автомобилях с автономным управлением и даже медицинских аппаратах.

В отчете говорится, что сейчас Huawei тестирует уровень совместимости, который будет необходим для запуска приложений Android, а также внедряет пользовательское шифрование на аппаратном уровне, которое по надежности напоминает iPhone Apple. Если все получится, первый смартфон на базе Hongmeng может появиться в продаже вместе с серией Huawei Mate 30 уже в этом году.

Напомним, что в апреле Huawei отказалась выпускать складной смартфон Mate X.

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