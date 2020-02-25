Huawei представила Mate XS: гибкий смартфон по цене двух iPhone 11

Mate XS – это улучшенный складной смартфон с быстрым процессором Kirin 990 и "беспроблемным" экраном

Huawei Mate XS стоит 2700 долларов Фото: The Verge

Через год после того, как компания объявила о выпуске своего складного Mate X, Huawei вернулась с преемником Mate XS. Хотя внешне устройство выглядит очень похоже на оригинальный смартфон 2019 года, китайский производитель уверяет, что у новинки более долговечный дисплей и новый механизм шарнира. Mate XS также оснащен более быстрым процессором Kirin 990.

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К сожалению, из-за торговых разногласий Huawei и США, смартфон не будет выпускаться с какими-либо приложениями или службами Google, то есть не будет иметь доступа к магазину Google Play. В марте новинка выйдет на "глобальные рынки" за пределами Китая, по цене в 2249 евро или 2700 долларов, что почти в 2,5 раза дороже iPhone 11.

Huawei говорит, что на этот раз Mate XS использует "четырехслойную" конструкцию экрана, что должно сделать его более надежным. На самом верху находятся два слоя полиамидной пленки, которые были склеены с помощью прозрачного клея. Ниже – гибкий OLED-дисплей. Далее идет более мягкий полимерный слой, который действует как подушка и заключительный слой, чтобы соединить его с основным корпусом устройства. Тем не менее, это все еще полностью пластиковая конструкция: здесь нет стекла, похожего на то, что используется в Galaxy Z Flip от Samsung. Huawei также утверждает, что они улучшили конструкцию петли, заявив, что она должна быть более плавной и долговечной по сравнению с оригинальным Mate X.

Huawei Mate XS Фото: GSMarena

Эти два улучшения могут показаться итеративными, но они решают ключевые проблемы, которые были подняты относительно ранних и относительно непроверенных складных устройств. Помимо серьезных проблем, с которыми столкнулся Samsung Galaxy Fold в прошлом году, один из рецензентов обнаружил, что Motorola Razr испытывает трудности после недели использования – экран начинает буквально разваливаться в месте сгиба.

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Помимо специфичных для складных элементов устройства, есть некоторые незначительные улучшения производительности, которые чувствуются подходящими, учитывая суффикс S устройства. Был интегрирован более мощный процессор Kirin 990 вместо с Kirin 980 у Mate X, что означает, что теперь он имеет встроенный модем 5G. Huawei также говорит, что они переработали систему охлаждения телефона.

Huawei Mate XS Фото: GSMarena

Что касается программного обеспечения, то, по словам Huawei, Mate XS может одновременно отображать до трех приложений: одно с левой стороны дисплея, одно справа и третье в плавающем окне. Вы также позволяет открыть два экземпляра одного и того же приложения одновременно, например, два чата в Viber для разных номеров телефонов. Huawei подтвердила, что устройство работает на последней версии Android с открытым исходным кодом, с мобильными сервисами Huawei вместо сервисов Google.

Huawei Mate XS Фото: GSMarena

В остальном, устройство имеет характеристики, аналогичные оригинальному Mate X. Устройство получило батарею емкостью 4500 мАч, как и его предшественник, а аппаратная часть камеры по-прежнему состоит из основной 40-мегапиксельной камеры f/1.8, 8 МП телеобъектив f/2.4, сверхширокоугольная камера с разрешением 16 мегапикселей f/2.2 и 3D-камера с ToF. Характеристики экрана и общий форм-фактор также не изменились. 8-дюймовый экран по-прежнему складывается вокруг внешней стороны устройства, а основной экран, как и раньше, составляет 6,6 дюймов в сложенном виде.

Huawei Mate XS Фото: GSMarena

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