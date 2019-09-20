Huawei представила смартфон Mate 30 без поддержки Google: обзор

Huawei Mate 30 обладает квадрокамерой от Leica, дизайном от Porsche, но без доступа к Google

Цена Huawei Mate 30 Pro достигает 2095 евро Фото: Digital Trends

Китайский производитель Huawei анонсировал новые смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro. Несмотря на выдающиеся технические характеристики и высококачественные фотокамеры у новинок обнаружен серьезный недостаток – заблокированный доступ к сервисам Google, что может негативно отразиться на его продажах. Несмотря на то, что Mate 30 и Mate 30 Pro работают на Android с оболочкой EMUI, приложения придется скачивать со сторонних интернет-магазинов, а пользоваться Gmail, YouTube и прочими ресурсами придется только с браузера, причем не с Chrome.

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Экран

Экран Huawei Mate 30 Pro с 88-градусным изгибом Фото: Digital Trends

Huawei Mate 30 Pro обладает достаточно привлекательными характеристиками: 6,53-дюймовый, OLED-экран с разрешением 2400x1176 пикселей с технологией Always On Display. Также экран изгибается по обоим краям на 88 градусов – эта технология получила название Waterfall. У смартфона нет физических кнопок громкости – они "виртуальные" и доступны по двойному нажатию на край дисплея.

Обычный Mate 30, тем временем, имеет 6,62-дюймовый OLED экран (2340х1080 пикселей) без округлых краев. Базовый Mate 30 выглядит попроще по сравнению со своим более ярким партнером. Однако, как отмечает издание Engadget, экран Pro версии все же может ощущаться неудобным из-за регистрации случайных нажатий по сенсорным краям, как показывал негативный опыт с Galaxy Edge.

Батарея и процессор

Huawei Mate 30 Pro получил батарею емкостью 4500 мАч, а Huawei Mate 30 – 4200 мАч Фото: Engaget

Что касается времени автономной работы, Pro оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который, по заявлению производителя, будет работать в течение 9,2 часов при "интенсивном" использовании, в то время как базовая модель будет работать в течение 8,2 часов от батареи емкостью 4200 мАч. Смартфоны заряжаются при помощи 40 Вт адаптера или беспроводной зарядки SuperCharge мощностью 27 Вт.

Mate 30 и Mate 30 Pro используют новый процессор Kirin 990 5G, изготовленный по технологии 7 нм, обещающий значительное повышение производительности по сравнению с предыдущим поколением. Компания утверждает, что даже скорость работы модема 5G намного выше, чем у конкурирующих телефонов на Android.

Фотокамеры

Квадрокамера от Leica Фото: Digital Trends

Фотокамеры для Huawei созданы в партнерстве с Leica, от которой смартфонам досталась оптика. Производитель оснастил устройства четырьмя фотосенсорами, расположенными на тыльной стороне телефона на специальной платформе под названием Halo Ring.

Pro версия включает в себя 40-мегапиксельную камеру Cine Camera, 40-мегапиксельную камеру SuperSensing, 8-мегапиксельный телеобъектив и 3D-объектив с глубокой чувствительностью. Расположение линз в кольце делает телефон немного похожим на камеру Panasonic Lumix CM1, отмечает Digital Trends. Из особенностей фотокамеры стоит отметить режим замедленной съемки со скоростью 7680 кадров на секунду, а также фантастическое качество получаемых снимков в условиях низкого освещения, чем еще прославился модельный ряд Huawei P30 Pro. У базового Mate 30 камеры немного скромнее: 16-мегапиксельный датчик f/2.2 примыкает к 40-мегапиксельному широкоугольному объективу f/1.8. Набор округляется 8-мегапиксельным телеобъективом f/2.4 с OIS.

Камера Mate 30 Pro способна снимать видео со скоростью 7680 кадров на секунду Фото: Engaget

Mate 30 Pro упакован квартетом фронтальных датчиков, начиная с 32-мегапиксельной фронтальной селфи камеры. Рядом с ним расположен датчик жестов (очень похожий на LG G8), 3D-камера глубины, и датчик внешней освещенности и приближения. Mate 30 оснащен скромнее и обладает только 24-мегапиксельной селфи-линзой и датчиком внешней освещенности и приближения.

Одной из программных функций Mate 30 Pro является не только возможность использовать жесты, но и то, что называется "AI Rotate". Производитель утверждает, что смартфон будет смотреть на положение ваших глаз и ориентировать дисплей телефона в соответствии с этим положением.

Дизайн

Дизайн Huawei разрабатывался совместно с Porsche Design Фото: Digital Trends

Для проработки экстерьера Huawei снова объединилась с Porsche Design, чтобы выпустить роскошную версию Mate 30 Pro. Mate 30 RS поставляется с кожаной подложкой и полосой, проходящей по середине. Это издание выпускается в красном или черном цвете, с дополнительным чехлом, который имеет ремешок для пальца, который также служит подставкой.

Что касается обычных версий, то серия Mate 30 будет представлена ​​в четырех цветах: изумрудно-зеленом, черном, серебристом и космическом фиолетовым. Все они обладают матовой металлической градиентной отделкой, которая предназначена для того, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. Существует также версия Vegan Leather с зеленым и оранжевым кожзаменителем.

Металлический корпус Mate 30 представлен в четырех градиентных цветах Фото: Engaget

С точки зрения прочности, Mate 30 Pro рассчитан на защиту по стандарту IP68 и спокойно может быть погружен в воду на глубину до 1 метра, в то время как Mate 30 обладает упрощенной IP53 защитой (от пыли и брызг воды), возможно, потому что он все еще имеет разъем для наушников 3,5 мм, в отличие от версии Pro.

Huawei не говорила о том, когда будет доступен Mate 30 для приобретения, но стоимость составит 799 евро с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Тем временем Mate 30 Pro будет стоить 1099 евро с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Есть премиальная версия с 5G-модемом 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища за 1199, а лимитированная версия Porsche Design обойдется покупателям в 2095 евро за 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Однако, как будут востребованы топовые смартфоны без Google-сервисов, этот вопрос остается открытым.

Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Фото: Engaget, Digital Trends 1/17

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