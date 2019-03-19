Huawei создали первый 5G смартфон для Европы

Смартфон Huawei Mate X получил первый в мире сертификат 5G CE

Huawei Mate X также является первым складным смартфоном китайского производителя Фото: DailyStar

Компания Huawei отмечает, что их гибкий смартфон Mate X первым в Европе получил сертификацию для работы в сетях 5G. Без этой сертификации смартфоны без поддержки сетей пятого поколения продавать в Евросоюзе запрещено.

Смартфон Mate X получил первый в мире сертификат 5G CE, выданный TÜV Rheinland – ведущей независимой инспекционной службой, который является обязательным стандартом для Европейского союза. Huawei, в свою очередь, стала первой компанией, получившей этот сертификат для своего устройства 5G.

Huawei стала первой компанией, получившей сертификат 5G в Европе Фото: 3dnews

Следует отметить, что стандарт допуска для мобильных телефонов 5G намного выше, чем для устройств с поддержкой сетей 4G, поэтому к сертификации подобных устройств подходят очень серьезно.

Фотокамера Huawei Mate X Фото: GSMarena

Huawei Mate X также является первым складным смартфоном китайского производителя, который появится на рынке летом 2019 года по цене 2600 долларов. Mate X поставляется с 5G-чипом Balong 5000. Особенностью смартфона является поддержка обеих архитектур 5G: автономной (SA) и неавтономной (NSA). Чипы или мобильные телефоны, выпущенные другими производителями, пока поддерживают только сетевой режим NSA. Пока лишь у Huawei имеются на рынке чип и устройство, совместимые с SA и NSA.

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Напомним, что ранее эксперты предупреждали об опасности использования связи 5G – она угрожает смартфонам перегревом. В то же время Huawei планирует ввести в смартфонах жесткий запрет.

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