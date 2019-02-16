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Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

По мнению компании, Xiaomi Mi 9 не в состоянии даже близко конкурировать с Honor V20

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил название "боевой ангел"
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил название "боевой ангел"
Фото: Akket

Китайский производитель Xiaomi в феврале представит миру новый флагман Mi 9, который внутри компании получил название "боевой ангел". По словам исполнительного директора Лей Цзуня, подобное название было выбрано неспроста, ведь оно символизирует красоту и оснащение всеми современными технологиями, готовый сразиться с любым конкурентом. На такие заявления отреагировала Honor – суббренд компании Huawei.

Глава бренда Honor Сюн Цзюньминь сделал публичное заявление, в котором опровергает завышенные ожидания Xiaomi, утверждая, что Mi 9 не предложит ничего, чего не предложил ранее выпущенный смартфон Honor V20.

"Вы знаете, почему мы считаем Honor V20 эталоном технологий? Он не использует боевой слоган, однако в нем применены современные технологии, которые позволяют смартфоны быть на передовой индустрии. Он получил врезанную в экран фронтальную камеру, времяпролетную камеру ToF, поддержку технологии Link Turbo, которая позволяет одновременно загружать данные по Wi-Fi и сотовой связи на максимальной скорости, поддержку облачных сервисов и прочие технологии", – заявил Сюн Цзюньминь.

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Он подытожил свои слова громким заявление о том, что в настоящее время на рынке нет реального продукта, который мог бы конкурировать с Honor V20.

Секретные функции защиты смартфонов:

Напомним, что ранее у одного смартфона Xiaomi нашли рекордно высокий уровень излучения. А недавно Xiaomi уличили во лжи со смартфоном Redmi Note 7.

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Источник: ixbt.com
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