Худшее положение в истории: коронавирус бьет по индустрии смартфонов

Для мировой индустрии смартфонов прогнозы аналитиков остаются неутешительными – в марте падение продаж продолжится

Коронавирус, официально известный как COVID-19, продолжает влиять на технологическую индустрию, а рынок смартфонов сейчас переживает худшие времена. По данным независимой исследовательской и консалтинговой компании Strategy Analytics, поставки смартфонов сократились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 99,2 млн. единиц в феврале 2019 года до 61,8 млн. единиц в 2020 году.

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В феврале Samsung был ведущим производителем в мире по поставками и продажам смартфонов. Самыми продаваемыми были Galaxy Z Flip и Galaxy S20. Следующие после Samsung были Apple, Xiaomi, Huawei, OPPO и Vivo.

Исполнительный директор Strategy Analytics заявил, что это "самое большое падение за всю историю мобильной индустрии", поскольку спрос и предложение на смартфоны резко упали в Китае, Азии и остальном мире.

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Директор по стратегической аналитике Линда Суи объяснила катастрофу пандемией COVID-19. Причем проблема затронула не только флагманы, но и бюджетный сегмент, который был самым востребованным. Дело в том, что некоторые производственные мощности в Азии были закрыты. В то же время потенциальные покупатели не смогли приобрести мобильные устройства, так как магазины были закрыты на карантин, а также потребители были обеспокоены покупкой товаров первой необходимости.

К сожалению, для мировой индустрии смартфонов прогнозы аналитиков остаются неутешительными. Распространение коронавируса тормозит мировую экономику. Несмотря на признаки восстановление Китая после вспышки, ожидается, что мировые поставки смартфонов останутся низкими в марте этого года. Причем прогнозы ожидаются даже худшими, чем в феврале.

Напомним, что ранее коронавирус ударил по Facebook и Instagram, в результате чего упало качество видеоконтента. В то же время Google учит пользователей мыть руки через дудл.

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