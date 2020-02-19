Human Design: насколько эффективны исследования экспериментальной науки

Модный анализ уже облетел весь мир, но насколько эффективны такие исследования, разбирался корреспондент Георгий Маринов

Human Design человека появился в конце прошлого века Фото: Naked Science

Human Design человека – популярный ныне специальный тест, выявляющий пороки человека, и помогает стать более успешным в работе. Модный анализ уже облетел весь мир. Действительно ли эффективны такие исследования, разбирался корреспондент Георгий Маринов.

Определить слабые стороны своего характера и запрограммировать себя на успех. Певица Лиля Киш рассказывает "Сегодня", как определила собственное призвание. Прошла тест в интернете стоимостью несколько тысяч гривен.

"С появлением Human Design в моей жизни я узнала о том, что я сильная личность и что на самом деле не нужно прятаться, а сильная моя сторона – публичность. А слабая моя сторона — это, пожалуй, моя застенчивость, с которой я постоянно борюсь. И когда я уже об этом все знаю, я могу умело этим жонглировать ", – объясняет певица Лиля Киш.

Хьюман дизайн человека появился в конце прошлого века. Для расчета нужны дата и точное время рождения. Эти данные сверяются с расположением звезд и планет. Впрочем, нумерологии и астрологии недостаточно. Нужно исследования ауры.

"Это новое направление, но оно очень точное! "Хьюман дизайн" изучает ценность и уникальность каждого. Можно определить задачи человека, социальная задача, это профессия – как мы реализуем в обществе. Ваши положительные характеристики, ваше ложное я, то есть теневая сторона", – объясняет нумеролог Любовь Павленко.

Итак, за "Хьюман дизайном" есть четыре типа людей. "Манифестеры", что стремятся к публичности, "генераторы" ведут за собой толпу, львиную долю которого составляют "проекторы". А еще есть "рефлекторы" – этих меньше, и они влиятельные. Лариса Могила такие исследования делает регулярно. И добавляет, что без постоянного анализа изменений – система неэффективна. Если же за этим пристально следить, можно стать уверенным в себе, состоятельным и улучшить отношения с другими.

"Через год у нее появляются другие качества, через год у нее появляются другие наклонности, может измениться совсем дорога в жизни и нельзя один раз решить, что ему надо делать, так как на человека влияют и внешние обстоятельства", – объясняет исследователь экспериментальной науки Human Design Лариса Могила.

Напомним, что ранее мы рассказывали о трех знаках зодиака, которым сегодня нужно энергично взяться за дело. Также мы предсказывали, что ждать от 2020 года по прогнозу нумеролога.

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