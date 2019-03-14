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Хуже Viber: Google "похоронил" еще один проект

Мессенджер Allo прекратил свое существование, не выдержав конкуренции c Viber и Telegram

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:32
Google Allo закрыт с 12 марта
Google Allo закрыт с 12 марта
Фото: Android Central

Google официально объявила о закрытии очередного проекта, который не смог выдержать конкуренции c Viber и Telegram. Мессенджер Allo официально "похоронен" поисковым гигантом, о сем гласит постер на странице проекта.

Пользователям Allo, которые еще успели экспортировать данные своих разговоров из мессенджера, уже не смогут это сделать – их переписка уже удалена навсегда.

Приложение недоступно с 12 марта 2019 года
Приложение недоступно с 12 марта 2019 года
Фото: 9to5google

Приложение работало с 2016 года. О планах компании распрощаться с этим сервисом стало известно еще в декабре прошлого года, но тогда точных дат не называлось. Объявление на сайте мессенджера Google четко дает понять, что время пришло.

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Таким образом Allo пополнил кладбище из более чем 40 закрытых проектов Google. Вскоре к ним присоединится почтовый сервис Inbox, который будет закрыт в конце марта, а следом – социальная сеть Google+, которой не станет в августе 2019 года.

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Источник: ITC
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