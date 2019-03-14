Хуже Viber: Google "похоронил" еще один проект
Мессенджер Allo прекратил свое существование, не выдержав конкуренции c Viber и Telegram
Google официально объявила о закрытии очередного проекта, который не смог выдержать конкуренции c Viber и Telegram. Мессенджер Allo официально "похоронен" поисковым гигантом, о сем гласит постер на странице проекта.
Пользователям Allo, которые еще успели экспортировать данные своих разговоров из мессенджера, уже не смогут это сделать – их переписка уже удалена навсегда.
Приложение работало с 2016 года. О планах компании распрощаться с этим сервисом стало известно еще в декабре прошлого года, но тогда точных дат не называлось. Объявление на сайте мессенджера Google четко дает понять, что время пришло.
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Таким образом Allo пополнил кладбище из более чем 40 закрытых проектов Google. Вскоре к ним присоединится почтовый сервис Inbox, который будет закрыт в конце марта, а следом – социальная сеть Google+, которой не станет в августе 2019 года.
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Напомним, что ранее Adobe объявила о закрытии своего проекта Shokwavem, из-за которого вскоре перестанут запускаться браузерные игры. Также на этой неделе мир отметил 30-летие Интернета.
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