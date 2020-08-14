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Hyundai Elantra N Line 2021 впечатляет новым подходом к дизайну седанов

Сегодня, 13:05

Elantra N Line 2021 получила 201-сильный 1,6-литровый турбированный двигатель и спортивный стиль Parametric Dynamics

Южнокорейский автопроизводитель выпустил Hyundai Elantra N Line 2021 – элегантный спортивный компактный седан. Новый автомобиль был анонсирован еще полгода назад, но теперь авто официально представлено публике.

Hyundai Elantra N Line 2021 года получила обозначение N Line. Таким образом автогигант акцентирует внимание спортивного направления. Также новинка призвана собой заменить сразу две модели: Elantra GT и Elantra GT N Line. Уход данных автомобилей обусловлен также тем, корейская компания заметно расширила собственную модельную линейку внедорожников на американском авторынке двумя новинками – Venue и Kona, сообщает CNET.

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Впечатляющий внешний вид седана получил название Parametric Dynamics. Elantra N Line более спортивна по сравнению с "обычной" моделью, о чем свидетельствует дизайн в стиле фастбэк. По бокам Elantra N Line разнесены складки в виде стрелок, указывающие на быстрое движение вперед, словно у спорткаров. Также характерное спортивное направление подчеркивает жесткая подвеска, более мощный двигатель, 18-дюймовые колесные диски, боковые юбки, спойлер, различные глянцевые черные покрытия, крупные передние воздухозаборники, задний диффузор N Line и хромированные выхлопные патрубки.

Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Company
Фото: Hyundai Motor Company
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Интерьер также вдохновлен стремлением к скорости. Водителей ждет обтянутое кожей рулевое колесо с декоративными элементами под металл, коробка передач с металлическими вставками, легкосплавные педали и спортивные сиденья с кожаными валиками. Причем модели с DCT обладают подрулевыми переключатели. В остальном N Line имеет все то же внутреннее оборудование, что и стандартная Elantra, включая информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном, совместимую с Apple CarPlay и Android Auto.

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Под капотом спортивного седана установлен 1,6-литровый двигатель GDI с турбонаддувом, развивающий 201 л.с. и 264 нм крутящего момента. Водители могут выбрать между автоматической семиступенчатой коробкой передач Hyundai Double Clutch Transmission или классической шестиступенчатой "механикой". Чтобы обеспечить дополнительный баланс и контроль, инженеры Hyundai переработали многорычажную независимую заднюю подвеску и добавили более крупные передние тормозные диски.

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N Line будет поставляться с системой предупреждения лобового столкновения, помощником удержания на полосе движения, автоматическим дальним светом и контролем слепых зон. Изящный цифровой ключ Hyundai также будет доступен для пользователей Android.

Hyundai не объявил цену Elantra N Line. Но текущая версия Elantra Sport 2020 года стоит около 25 тысяч долларов. Это значит, что N Line 2021 года будет стоить ненамного дороже. Автомобиль поступит в продажу в конце 2020 года.

Напомним, что ранее Hyundai пообещала выпустить три новых электромобиля под новым брендом Ioniq. Также недавно под брендом Hyundai засветился загадочный внедорожник.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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авто машины Hyundai автомобили седан
Источники: CNET , Hyundai Motor Company
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