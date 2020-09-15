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Hyundai ошеломила дизайном новой модели Tucson 2021: фото, видео

Сегодня, 15:50

Серийный Hyundai Tucson 2021 оказался ничем не отличающимся от футуристического концепта

Модель Hyundai Tucson является бестселлером компании и самым популярным компактным кроссовером, который разошелся по миру в 7 миллионах экземплярах с 2004 года. Сегодня, 15 сентября, южнокорейский производитель представил Tucson четвертого поколения, который ошеломляет своим дизайном.

Может создаться впечатление, что перед нами концепт-кар, но представленный Hyundai Tucson 2021 является серийным автомобилем. Новый кроссовер абсолютно не похож на предшественника, и кажется, что это совершенно другая модель классом выше.

Дизайн нового Tucson создавался с нуля, с опорой на концепт Hyundai HDC-7. В итоге футуристический концепт превратился в серийный Hyundai Tucson 2021 практически без изменений. Вскоре этот автомобиль будет колесить по дорогам Украины.

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Первое, что бросается в глаза, – массивная радиаторная решетка, в которой замаскированы ходовые огни, видимые только во время движения. Ниже установлены блоки основных фар – двухэтажная оптика давно стала характерной чертой всех внедорожников Hyundai. Силуэт получился очень агрессивным. Динамичности по бокам добавляют "мятые" поверхности в стиле новой Hyundai Elantra и серебристый декор вокруг остекления.

Ходовые огни подсвечивают радиаторную решетку
Ходовые огни подсвечивают радиаторную решетку
Фото: АвтоЦентр.ua

Оформление кормы тоже было пересмотрено. Блок-фонари сменили стильные сдвоенные плафоны, которые соединены тонкой светодиодной полоской через всю багажную дверцу. Обратите внимание на использование неокрашенного пластика, особенно вокруг колесных арок. Даже эти элементы постарались сделать необычными.

Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai
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Новый Tucson, построенный на новой платформе со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади, будет продаваться в мире с двумя вариантами колесной базы. Разница в расстоянии между двумя осями составит 75 мм. Базовая машина стала длиннее на 20 мм (4500), шире на 15 мм (1865) и ниже на пять миллиметров (1650), а колесная база при этом прибавила 10 мм (2680). Те же показатели у длиннобазной модификации – 4630, 1865, 1665 и 2755 мм соответственно.

Салон изменился кардинально. Архитектура стала проще, а разделение передней панели на две зоны – отчетливее. Центральный дисплей на 10 дюймов вписан в ниспадающую консоль, которая теперь лишена физических кнопок, а виртуальная панель приборов без козырька над ней напоминает о Мерседесе S-класса. На заднем ряду места для ног больше на 26 мм, а багажник прибавил в объеме до 620-1799 л.

Hyundai Tucson 2021
Hyundai Tucson 2021
Фото: Hyundai Motor Company

Сначала Hyundai Tucson 2021 поступит в продажу на рынке Южной Кореи. Там автомобиль будет доступен с тремя агрегатами: атмосферным мотором 2,5 л (190 л. с.), турбодизелем 2,0 CRDi (186 л. с.), работающими с восьмиступенчатой классической АКПП, а также гибридной установкой с шестидиапазонным "автоматом". Последняя собрана из турбированной 1,6-литровой "четверки" и электромотора.

Напомним, что этой весной Hyundai тестировала загадочный внедорожник на дорогах США. Также эксперты отобрали ТОП-5 кроссоверов для плохих дорог.

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Источник: АвтоЦентр.ua
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