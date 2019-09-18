Идеальный смартфон от OnePlus получит улучшенную модель: фото

Смартфон OnePlus 7T рассекретил в Twitter сам глава компании OnePlus

Анонс OnePlus 7T состоится 26 сентября Фото: PCMag

В преддверии анонса смартфона OnePlus 7T, китайский производитель сделал ход конем – сам представил "утечку" фотографий новинки до презентации. На снимках видно общий дизайн и тыльную часть смартфона, в том числе систему из тройных фотокамер. Улучшенная модель OnePlus 7T и без того почти "идеального" смартфона OnePlus 7 состоится 26 сентября.

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Опубликовал фотографии новинки самолично генеральный директор OnePlus Пит Лау. Он также нахваливал новую систему фотокамер, расположенные горизонтально в специальном кружке ровно по центру тыльной части.

"Округлые края круга создают привлекательный контраст по сравнению с прямыми линиями прямоугольной формы смартфона, создавая цельный, сбалансированный вид. Чтобы дойти до такого результата, мы отбросили 50 итераций дизайна", – прокомментировал Пит Лау.

Глава компании также рассказал о корпусе телефона с использованием аналогичного материала, как в OnePlus 6 – "матовое стекло". В то время OnePlus использовал материал для создания черно-белых версий смартфона. Новые фотографии показывают, что новинка выйдет в синем цвете корпуса с использованием матового стекла.

Фотокамера OnePlus 7T Фото: PCMag

О технических характеристиках не было сказано ни слова. Но согласно сообщениям, 7T будет поставляться с большим 6,55-дюймовым 2K AMOLED-экраном с частотой развертки 90 Гц, новейшим процессором Snapdragon 855 Plus компании Qualcomm, 8 ГБ оперативной памяти и батареей емкостью 3800 мАч.

Смартфон ориентирован на потребителей, которые ищут дешевый флагман. В мае компания выпустила OnePlus 7 Pro за 669 долларов получила положительные отзывы от критиков – смартфон по многим параметрам назвали "идеальным, по соотношению цены и качества".

Дизайн OnePlus 7T с матовым стеклом Фото: PCMag

Напомним, что ранее эксперты назвали самые мощные смартфоны начала осени, куда попал аппарат от OnePlus. А недавно iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов.

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