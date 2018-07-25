Игра Asphalt 9 добралась до iPhone и iPad спустя 5 лет

Девятая часть зрелищных гонок Asphalt для смартфонов разрабатывалась с 2013 года

Asphalt 9: Легенды

Французская игровая компания Gameloft выпустила долгожданное продолжение зрелищных гонок для смартфонов — Asphalt 9: Легенды.

Игру разрабатывали 5 лет, сразу после выхода Asphalt 8 в 2013 году. Последние три месяца видеоигра находилась в публичном бета-тесте, а с сегодняшнего дня она доступна всем.

Главное нововведение — улучшенная графика с поддержкой HDR, которая, как уверяют разработчики, не уступает по визуальному качеству играм на телеприставках.

Помимо этого, обновилось управление и появились новые саундтреки.

Asphalt 9: Legends Gameloft

В Asphalt 9: Легенды впервые появилась уникальная опция Touch Drive, которая помогает управлять автомобилем в поворотах, а пользователю остается решать, когда активировать ускорение и какой маневр совершить.

Игрокам доступно более 50 автомобилей и 70 трасс. Впервые в серии Asphalt, можно создать или выбрать клуб, чтобы выполнять задания вместе с другими игроками.

Распространяется Asphalt 9 бесплатно, но с внутриигровыми покупками. Треубет наличия 1,5 ГБ свободного места на накопителе, а для запуска требуется iOS 8 и смартфон начиная от iPhone 5s или планшет iPad mini 2 и новее. Игра уже доступна в App Store.

Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends 1/8

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