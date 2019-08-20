Игра Cyberpunk 2077 будет работать на слабых компьютерах

Одна из самых ожидаемых игр 2020 года Cyberpunk 2077 появится на новой потоковой платформе от Google

В ходе презентации Stadia Connect Google объявила, что долгожданная игра Cyberpunk 2077 появится в потоковом сервисе Stadia в 2020 году. Таким образом поиграть в долгожданный проект от студии CD Projekt RED, которая ранее выпустила "Ведьмак 3: Дикая Охота", смогут обладатели даже самых слабых компьютеров – достаточно установить браузер Chrome.

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К ранее заявленным платформам Xbox One, PlayStation 4 и Windows 10 присоединился облачный сервис Google Stadia. Выход игры Cyberpunk 2077 намечен на 16 апреля, но версия для Stadia появится в более поздний срок. Когда именно, CD Projekt уточнит в будущем.

Облачный игровой сервис Google Stadia стартует осенью. Пользователи сервиса смогут запускать игру в потоковом режиме, где обработка графики выполняется на серверах Google, а игрок получит только картинку, что избавляет от необходимости владеть дорогим компьютером. Стоимость ежемесячной подписки составит 9,99 долларов (252 грн). Однако остается нерешенным вопрос с Input Lag: насколько отзывчивым будет управление – об этом Google пока умалчивает. Также в подписку не входят игры, их необходимо будет приобретать отдельно.

В дополнение к Cyberpunk 2077 и другим новым играм, анонсированным во время Stadia Connect, Google уже продемонстрировал множество игр для Stadia на E3, включая Destiny 2 , Doom Eternal и многие другие.

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