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Игра Metro Exodus получила украинский перевод

Украинская локализация в Metro Exodus позволяет услышать все разговоры в игре на родном языке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
Обновление «Ranger Update» занимает около 6 ГБ и доступно для загрузки
Обновление «Ranger Update» занимает около 6 ГБ и доступно для загрузки
Фото: Канобу

Киевская студия 4A Games выпустила крупное обновление для своей нашумевшей видеоигры Metro: Exodus, собравшая восторженные отзывы. Патч получил название "Рейнджер", который исправляет многочисленные ошибки и проблемы с игрой. Но самым важным нововведением стало добавление украинской локализации: были переведены все диалоги в субтитрах, а также добавлена полноценная отечественная озвучка.

Переведены все элементы меню Metro Exodus

С обновлением разработчики добавили режим "Новая игра +", которое позволяет заново пройти игру, но со старой экипировкой и новыми достижениями. Также в нем можно найти магнитофоны, разбросанные по всему миру, с комментариями от разработчиков.

Переведены все субтитры и озвучка в игре

Вдобавок 4A Games доработала управление на игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One, внедрив еще одну раскладку для геймпадов с повышенной чувствительностью, улучшенной помощью с прицеливанием и несколько измененными мертвыми зонами. Также создатели добавили поддержку клавиатуры и мыши для Xbox One и подкрутили RTX и DLSS-сглаживание на PC.

Было внесено большое количество улучшений общего игрового процесса по результатам сообщений об ошибках, "шероховатостях" и отзывам/запросам о введении новых возможностей от комьюнити, включая отдельную регулировку громкости дубляжа.

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

Напомним, что на днях вышла бесплатная игра в жанре Battle Royale – Apex Legends. Рекомендуем также ознакомиться эксклюзивным лонгридом об украинских играх "От казаков до монстров в метро Киева" от редакции "Сегодня". 

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Источник: Канобу
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