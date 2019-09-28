Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Игра PUBG переходит на бесплатную модель распространения

Игра сменит название на PUBG Lite и будет доступна для Украины с 10 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41
PUBG Lite стартует с уникальным режимом 4 на 4
PUBG Lite стартует с уникальным режимом 4 на 4
Фото: Gametech

Несмотря на безумную популярность игры PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), возродившую жанр Battle Royale, большая часть игровой аудитории еще не оценила этот проект по причине высокого ценника и немалых системных требований. Поэтому скоро PUBG станет бесплатным на компьютерах. Игра сменит название на PUBG Lite – это немного урезанная версия оригинальной PlayerUnknown's Battlegrounds, которая будет работать на слабых компьютерах и не потребует оплаты.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться играя в компьютерные игры:

Впервые PUBG Lite была протестирована в Тайланде, а затем версия стала доступна в странах Юго-Восточной Азии, включая Бразилию и Турцию, в начале этого года. Открытое бета-тестирование PUBG Lite в ближайшее время стартует в глобальном масштабе. 10 октября доступ будет открыт для игроков из 52 стран, включая Украину, Беларусь, Россию и Казахстан. Стоит отметить, что в списке отсутствует США.

Системные требования PlayerUnknown's Battlegrounds Lite
Системные требования PlayerUnknown's Battlegrounds Lite
Фото: iguides.ru

Предварительная регистрация на участие в бета-тестировании уже началась, а все, кто успеет подать заявку до 8 октября, получат бесплатные скины для M416 и AKM. Помимо сниженных системных требований, PUBG Lite стартует вместе с уникальным режимом 4 на 4 (четыре отряда по четыре игрока). В описании говорится, что схватка будет проходить на заброшенном складе, окруженном старыми контейнерами и транспортными средствами.

Учитывая ошеломительный успех бесплатной Fortnite, становится почему разработчики PUBG решили пойти по ее примеру и выпустить бесплатную версию. Этот шаг позволит игре набрать дополнительную аудиторию, для которой ранее игра была не доступна из-за высоких системных требований, и необходимости приобретать игру.

Напомним, что ранее мы рекомендовали ТОП-7 лучших смартфонов для игр. А недавно решением суда Евросоюз разрешил перепродавать игры в Steam.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
PlayStation 5 спасет миллионы жизней Google совершила ответный удар: стартовал сервис Play Pass В World of Tanks появится фотореалистичная графика будущего Rockstar бесплатно раздает игру GTA San Andreas: как скачать
игры бесплатно видеоигры компьютерные игры PUBG
Источник: iguides.ru
Реклама

Новости партнеров

Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Роскошная подруга полузащитника
Роскошная подруга полузащитника "Зари" Владислава Кочергина
«Он просто подал на развод»: Приходько о кризисе в отношениях
«Он просто подал на развод»: Приходько о кризисе в отношениях

Популярные статьи

Вчера, 17:35Шоу-бизнес

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

Вчера, 13:43Fun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:17Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Вчера, 07:24Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 06:59Fun

В сеть "слили" жуткое видео изнутри взорвавшейся Чернобыльской АЭС

26 сентябряFun

Женщина похудела на 14 кг, отказавшись всего лишь от одного продукта: фото

26 сентябряСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва образов первых леди

26 сентябряШоу-бизнес

Настя Каменских показала фигуру в бикини

26 сентябряTravel

Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофаги

26 сентябряШоу-бизнес

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

26 сентябряFun

Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

25 сентябряСтиль

Идеальный образ: Елена Зеленская в США покорила изысканным нарядом

25 сентябряШоу-бизнес

Ольга Сумская об изменах мужа: "Это испытание"

25 сентябряTravel

Что происходит в Чернобыле: появилась впечатляющая статистика

25 сентябряШоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Новости партнеров

Салат Аленка на зиму из свеклы
Салат Аленка на зиму из свеклы
Привычки из СССР, которые вредят здоровью
Привычки из СССР, которые вредят здоровью
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Какая суточная норма кофе? Стоит ли волноваться кофеманам
Какая суточная норма кофе? Стоит ли волноваться кофеманам
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
Они не побоялись боли: звезды, которые рожали без анестезии
Они не побоялись боли: звезды, которые рожали без анестезии
Что будет при воздержании человека от водных процедур на год
Что будет при воздержании человека от водных процедур на год
Как удалось потерять вес Долиной, Степаненко, Пеговой
Как удалось потерять вес Долиной, Степаненко, Пеговой