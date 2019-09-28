Игра PUBG переходит на бесплатную модель распространения

Игра сменит название на PUBG Lite и будет доступна для Украины с 10 октября

PUBG Lite стартует с уникальным режимом 4 на 4 Фото: Gametech

Несмотря на безумную популярность игры PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), возродившую жанр Battle Royale, большая часть игровой аудитории еще не оценила этот проект по причине высокого ценника и немалых системных требований. Поэтому скоро PUBG станет бесплатным на компьютерах. Игра сменит название на PUBG Lite – это немного урезанная версия оригинальной PlayerUnknown's Battlegrounds, которая будет работать на слабых компьютерах и не потребует оплаты.

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Впервые PUBG Lite была протестирована в Тайланде, а затем версия стала доступна в странах Юго-Восточной Азии, включая Бразилию и Турцию, в начале этого года. Открытое бета-тестирование PUBG Lite в ближайшее время стартует в глобальном масштабе. 10 октября доступ будет открыт для игроков из 52 стран, включая Украину, Беларусь, Россию и Казахстан. Стоит отметить, что в списке отсутствует США.

Системные требования PlayerUnknown's Battlegrounds Lite Фото: iguides.ru

Предварительная регистрация на участие в бета-тестировании уже началась, а все, кто успеет подать заявку до 8 октября, получат бесплатные скины для M416 и AKM. Помимо сниженных системных требований, PUBG Lite стартует вместе с уникальным режимом 4 на 4 (четыре отряда по четыре игрока). В описании говорится, что схватка будет проходить на заброшенном складе, окруженном старыми контейнерами и транспортными средствами.

Учитывая ошеломительный успех бесплатной Fortnite, становится почему разработчики PUBG решили пойти по ее примеру и выпустить бесплатную версию. Этот шаг позволит игре набрать дополнительную аудиторию, для которой ранее игра была не доступна из-за высоких системных требований, и необходимости приобретать игру.

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