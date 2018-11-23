Бесплатные игры раздают в честь "Черной пятницы"

Геймеры бесплатно получат игру Outcast – Second Contact без DRM защиты

Outcast – Second Contact можно скачать бесплатно. Фото: leganerd.com

Онлайновый сервис по продаже видеоигр Humble Bundle в честь "Черной пятницы" решил порадовать любителей классических игр. До вечера 24 ноября любой зарегистрировавшийся на сервисе пользователь может получить видеоигру Outcast – Second Contact абсолютно бесплатно.

Спешите забрать Outcast – Second Contact Фото: Humble Bundle

Стоит также отметить, что при переходе на ссылку получения, пользователь скачает полноценный архив объемом 5,9 ГБ, в котором размещена игра без DRM защиты – достаточно распаковать и запустить без инсталляции. Сам архив будет открыт для скачивания до 29 ноября.

Outcast – Second Contact появилась в продаже в 2017 году и является римейком классической игры 1999 года под названием Outcast. Игра доступна на платформах PlayStation 4, Xbox One, PC, но получить бесплатно ее можно только на компьютерах.

Сюжет игры повествует о солдате ВС США Каттере Слейде, который был отправлен правительством в фантастический мир Адельфа через черную дыру. Планету населяют человекоподобные существа под названием Таланы и здесь гармонично сочетаются магия и технология. Главной задачей игрока является помощь земным ученым, попавших в Адельфу вместе с главным героем, в поисках исследовательского зонда и закрытии черной дыры.

Напомним, что раньше Sony раздавала игры бесплатно владельцам PlayStation 4 в честь акции PS Plus. Также в честь Черной пятницы скандальная игра Grand Theft Auto V сильно подешевела.