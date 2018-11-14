Игроки ставят Fallout 76 разгромные оценки и гневные отзывы
14 ноября состоялся выход скандальной игры Fallout 76, которая разочаровала геймеров
Компания Bethesda в Fallout 76 попыталась сделать эксперимент, переведя игру в полноценный онлайн, о котором так давно просило сообщество. Разработчики таких популярных серий, как Skyrim и Fallout 3 и 4, решили, что из великой постапокалиптической серии надо сделать полноценную MMORPG, но такое решение только разгневало сообщество.
Летний анонс был весьма обнадеживающим: интригующее промо, внушительная группа поддержки, именитые создатели. Журналисты были приглашены оценить проект и в основном игрой были довольны. Но стоило Fallout 76 поступить в продажу, как недовольные и разгневанные игроки вынесли ей приговор. Увы, неутешительный.
Для фанатов серии анонс был разочаровывающим, но игре дали шанс, указав разработчикам на их ошибки, попросив исправить до выхода. Сегодняшний релиз Fallout 76 показал, что в компании слышать игроков не стали, выпустив игру в крайне сыром и недоделанном виде, чем только разозлили геймеров по всему миру.
На популярном и авторитетом ресурсе Metacritic игре ставят очень низкие оценки и гневные отзывы: версия для компьютеров держится на уровне 2,2 баллов, PlayStation 4 — 2,1, а у Xbox One — разгромные 1,5 балла.
Большинство претензий сводится к одному: утрата аутентичного духа серии. Баги, мультиплеер, огромный пустой мир, непривычные решения вроде отказа от NPC лишь подливают масла в огонь. Многие привычные механики оказались бесполезными: постройка жилищ, WATS, получение и прокачка персонажей.
"Игра сводится к простому отстрелу постоянно возрождающихся монстров. Играть в одиночку нереально скучно, а в компании становится хоть немного интереснее. Но в игре нет главного, что делало ее уникальной игрой: аутентичного духа постапокалипсиса с интересным сюжетом и сотней NPC с ветвистыми диалогами – все это было вырезано на корню", – поделился мнением один из пользователей Reddit.
Правда, у всего этого пиршества ненависти есть одно "но": далеко не все авторы разгромных отзывов действительно купили и сыграли в Fallout 76, как это уже было в случае с Red Dead Redemprion 2, где игре ставили незаслуженно низкие оценки из-за зависти к владельцам игровых приставок.
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На Metacritic, в отличие от Steam, нет системы, которая бы фильтровала подобные оценки, а значит высказать свое мнение могут абсолютно все. Выловить в бесконечном потоке осуждения и желчи обоснованные комментарии не так-то легко, а значит у новинки есть все шансы так и остаться погребённой под тонной злобы.
Напомним, что несмотря на негативные отзывы, Bethesda обещает поддерживать игру вечно. А недавний анонс новой игры Diablo от Blizzard разгневал игроков тоже.