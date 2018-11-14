Игроки ставят Fallout 76 разгромные оценки и гневные отзывы

14 ноября состоялся выход скандальной игры Fallout 76, которая разочаровала геймеров

Выход Fallout 76 омрачили негативные отзывы в Metacritic. Фото: wccftech.com

Компания Bethesda в Fallout 76 попыталась сделать эксперимент, переведя игру в полноценный онлайн, о котором так давно просило сообщество. Разработчики таких популярных серий, как Skyrim и Fallout 3 и 4, решили, что из великой постапокалиптической серии надо сделать полноценную MMORPG, но такое решение только разгневало сообщество.

Летний анонс был весьма обнадеживающим: интригующее промо, внушительная группа поддержки, именитые создатели. Журналисты были приглашены оценить проект и в основном игрой были довольны. Но стоило Fallout 76 поступить в продажу, как недовольные и разгневанные игроки вынесли ей приговор. Увы, неутешительный.

В игре кроме убийства мобов ничего интересного нет Фото: Bethesda

Для фанатов серии анонс был разочаровывающим, но игре дали шанс, указав разработчикам на их ошибки, попросив исправить до выхода. Сегодняшний релиз Fallout 76 показал, что в компании слышать игроков не стали, выпустив игру в крайне сыром и недоделанном виде, чем только разозлили геймеров по всему миру.

На популярном и авторитетом ресурсе Metacritic игре ставят очень низкие оценки и гневные отзывы: версия для компьютеров держится на уровне 2,2 баллов, PlayStation 4 — 2,1, а у Xbox One — разгромные 1,5 балла.

Разгромные оценки Fallout 76 Фото: Metacritic

Большинство претензий сводится к одному: утрата аутентичного духа серии. Баги, мультиплеер, огромный пустой мир, непривычные решения вроде отказа от NPC лишь подливают масла в огонь. Многие привычные механики оказались бесполезными: постройка жилищ, WATS, получение и прокачка персонажей.

Fallout 76 страдает от глюков и ошибок Фото: Bethesda

"Игра сводится к простому отстрелу постоянно возрождающихся монстров. Играть в одиночку нереально скучно, а в компании становится хоть немного интереснее. Но в игре нет главного, что делало ее уникальной игрой: аутентичного духа постапокалипсиса с интересным сюжетом и сотней NPC с ветвистыми диалогами – все это было вырезано на корню", – поделился мнением один из пользователей Reddit.

Правда, у всего этого пиршества ненависти есть одно "но": далеко не все авторы разгромных отзывов действительно купили и сыграли в Fallout 76, как это уже было в случае с Red Dead Redemprion 2, где игре ставили незаслуженно низкие оценки из-за зависти к владельцам игровых приставок.

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На Metacritic, в отличие от Steam, нет системы, которая бы фильтровала подобные оценки, а значит высказать свое мнение могут абсолютно все. Выловить в бесконечном потоке осуждения и желчи обоснованные комментарии не так-то легко, а значит у новинки есть все шансы так и остаться погребённой под тонной злобы.

Напомним, что несмотря на негативные отзывы, Bethesda обещает поддерживать игру вечно. А недавний анонс новой игры Diablo от Blizzard разгневал игроков тоже.