Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Игровая прелесть: рассекречен дизайн PlayStation 5

В корпусе PlayStation 5 будет использоваться светодиодная RGB подсветка

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:20
PlayStation 5 получит поддержку разрешения 8K
PlayStation 5 получит поддержку разрешения 8K
Фото: LetsGoDigital

Жизненный цикл PlayStation 4 подходит к концу и на смену ей придет игровая приставка нового поколения PlayStation 5. Sony на днях опубликовала короткую заметку о технических характеристиках новой консоли, которые оказались впечатляющими. Но о внешнем виде не было сказано ни слова.

Рендер PlayStation 5
Рендер PlayStation 5
Фото: LetsGoDigital

На основе существующей информации, а также дизайнерских решений, примененных в прошлых поколениях консоли, издание LetsGoDigital подготовило рендеры PlayStation 5. По мнению экспертов по дизайну, в конструкции новой игровой приставки будут присутствовать линии RGB подсветки, которые будут напоминать римскую цифру V, символизирующую 5-е поколение PlayStation.

Читайте также
Раскрыты первые подробности Grand Theft Auto VI

Sony пообещала оснастить PlayStation 5 аппаратной поддержкой разрешения 8K, 3D-звука, трассировки лучей и сверхбыстрым твердотельным накопителем, что ускорит загрузку видеоигр в 10 раз. Впрочем, ждать новую консоль, скорее всего, придется до весны 2020 года.

Рендер PlayStation 5
Рендер PlayStation 5
Фото: LetsGoDigital

Предполагается, что на старте продаж PS5 будет стоить не менее 500 евро. Удивительно низкая цена, учитывая, насколько производительной будет платформа приставки. Тем не менее, недавнее падение цен на SSD накопители поможет удержать ценник на приемлемом для покупателей уровне.

Смотрите также в сюжете о жестоких играх в соцсетях:

Напомним, что ранее подтвердились слухи об активной разработке GTA 6 для PlayStation 5. В свою очередь Microsoft лишила Xbox One ключевой возможности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Новый дизайн: Facebook изменится до неузнаваемости Sony озвучила дату выхода PlayStation 5 GTA 6 находится в активной разработке для PlayStation 5 Sony рассекретила PlayStation 5: SSD накопитель и 8K графика
дизайн игры видеоигры PlayStation Sony Playstation
Источник: LetsGoDigital
Реклама

Новости партнеров

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь
12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз

Популярные статьи

Сегодня, 05:31Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

Вчера, 12:01Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

Вчера, 09:24Fun

Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

Вчера, 09:12Афиша

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3-ю серию 8-го сезона

Вчера, 05:39Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

1 маяШоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

1 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

1 маяШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

1 маяFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

1 маяШоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

1 маяFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

1 маяТехно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

30 апреляАфиша

Дан Балан презентовал новую песню Balzam и клип

30 апреляFun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Анжелика Варум об изменах Николая Агутина
Анжелика Варум об изменах Николая Агутина
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
"Исчез с деньгами": Лобода угодила в неприятности в Прибалтике
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
37-річна Брітні Спірс засмутила своїм виглядом після психлікарні
37-річна Брітні Спірс засмутила своїм виглядом після психлікарні