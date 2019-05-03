Игровая прелесть: рассекречен дизайн PlayStation 5

В корпусе PlayStation 5 будет использоваться светодиодная RGB подсветка

PlayStation 5 получит поддержку разрешения 8K Фото: LetsGoDigital

Жизненный цикл PlayStation 4 подходит к концу и на смену ей придет игровая приставка нового поколения PlayStation 5. Sony на днях опубликовала короткую заметку о технических характеристиках новой консоли, которые оказались впечатляющими. Но о внешнем виде не было сказано ни слова.

Рендер PlayStation 5 Фото: LetsGoDigital

На основе существующей информации, а также дизайнерских решений, примененных в прошлых поколениях консоли, издание LetsGoDigital подготовило рендеры PlayStation 5. По мнению экспертов по дизайну, в конструкции новой игровой приставки будут присутствовать линии RGB подсветки, которые будут напоминать римскую цифру V, символизирующую 5-е поколение PlayStation.

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Sony пообещала оснастить PlayStation 5 аппаратной поддержкой разрешения 8K, 3D-звука, трассировки лучей и сверхбыстрым твердотельным накопителем, что ускорит загрузку видеоигр в 10 раз. Впрочем, ждать новую консоль, скорее всего, придется до весны 2020 года.

Рендер PlayStation 5 Фото: LetsGoDigital

Предполагается, что на старте продаж PS5 будет стоить не менее 500 евро. Удивительно низкая цена, учитывая, насколько производительной будет платформа приставки. Тем не менее, недавнее падение цен на SSD накопители поможет удержать ценник на приемлемом для покупателей уровне.

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Напомним, что ранее подтвердились слухи об активной разработке GTA 6 для PlayStation 5. В свою очередь Microsoft лишила Xbox One ключевой возможности.

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