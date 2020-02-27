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Игру Cyberpunk 2077 будут раздавать бесплатно: как получить

CD Projekt Red не хочет, чтобы их игру Cyberpunk 2077 покупали дважды владельцы приставок Xbox One и Xbox Series X

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:59

Студия CD Projekt Red объявила в Twitter, что они активно разрабатывают игру Cyberpunk 2077 не только для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4, но и для Xbox Series X. Также разработчики приготовили приятный сюрприз тем, кто купит игру на Xbox One – владельцы дисков или цифровой копии получат улучшенную версию Cyberpunk 2077 для новой Xbox Series X бесплатно.

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"Геймеры никогда не должны покупать одну и ту же игру дважды или платить за обновления. Владельцы Cyberpunk 2077 получат обновление под Xbox Series X бесплатно, когда оно будет доступно", – заявили в CD Projekt Red.

Этот подход не является идеей студии, а эксклюзивной функцией от Microsoft. Она получила название Smart Delivery. Функция позволит игрокам получить лучшую версию любой игры независимо от того, какую систему они используют. К примеру, если игрок приобрел Gears 5 для Xbox One, он сможет играть в обновленную версию на Series X. Раньше одну и ту же игру для разных поколений приставок нужно было покупать отдельно.

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По неподтвержденным слухам, у PlayStation 5 тоже будет обратная совместимость с играми прошлых поколений. Однако об улучшении качества старых игр на новом оборудовании не говорится ничего. Также компания не сообщает, будет ли работать старая игра на новой приставке бесплатно.

Напомним, что ранее Киану Ривз лично анонсировал выход игры Cyberpunk 2077. Также на этой неделе Microsoft раскрыла впечатляющую мощь Xbox Series X.

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Источник: TechSpot
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