Игру Cyberpunk 2077 перенесли на осень: названа причина

Разработчикам из студии CD Projekt RED нужно еще полгода для "полировки игры до идеального состояния"

Релиз Cyberpunk 2077 перенесен на 17 сентября 2020 года Фото: CyberSport

Польская студия CD Projekt RED, разработавшая великолепную игру "Ведьмак 3: Дикая Охота", объявила об официальном переносе даты выхода видеоигры Cyberpunk 2077. Вместо ожидаемого 20 апреля релиз был перенесен на 17 сентября 2020 года. Игрокам придется немного подождать.

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По словам CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 уже полностью готова и находится в играбельном виде – ее даже можно пройти до конца. Однако обилие мелких ошибок требуют немного больше времени для "полировки" продукта до идеального состояния. Разработчики попросили еще полгода для исправления всех недочетов и багов, встречающиеся при каждом тестировании.

Объяснение переноса Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED Фото: CyberSport

"Мы находимся на той стадии, когда игра завершена и можно играть. Но все еще есть над чем работать. Night City – это огромный город, полный историй, контента и локаций, которые можно посетить. Из-за такого масштаба и комплексности нам нужно больше времени, чтобы закончить с тестированием, исправлением и полировкой. Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стал нашим лучшим творением в этом поколении, поэтому вынужденная отсрочка релиза даст нам необходимое время, чтобы сделать игру идеальной", — прокомментировали разработчики CD Projekt в своем пресс-релизе.

Выход Cyberpunk 2077 ожидается на всех актуальных платформах: Xbox One, PlayStation 4 и компьютерах с Windows 10. Выход на Xbox Series X и PlayStation 5 не заявлен, но вполне вероятен.

Напомним, что сейчас Nintendo готовит новую игровую приставку в ответ PlayStation 5 и Xbox Series X. Также недавно выяснилось, что Ubisoft отменила секретную игру спустя 3 лет разработки.

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