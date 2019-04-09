"Игру престолов" сыграли на древних компьютерах: видео

Механический оркестр исполнил главную музыкальную тему сериала "Игра престолов"

Музыку воспроизвел механический инструмент под названием "Флоппотрон" Фото: TechSpot

Энтузиаст по электронике и инженер по программному обеспечению Павел Задрожняк поручил своему механическому оркестру, состоящему из устаревшего компьютерного оборудования, исполнить основную Музыкальную композицию из сериала Game of Thrones ("Игра престолов"). Музыкальная тема была приурочена к выходу последнего сезона средневекового фэнтезийного эпоса от HBO в эти выходные.

Компьютерный гик появился в 2011 году, после публикации видео двух дисководов, сыгравших Имперский марш. Клип стал вирусным, и с тех пор его просмотрели почти 6,5 миллионов раз, что вдохновило Задрожняка создать большую машину, которая с стала называться "Флоппотрон".

С тех пор "механический композитор" начал воспроизводить на своем творении популярные мелодии, включая тематические музыкальные интро от сериалов "Друзья", "Беверли Хиллз" и прочих.

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Напомним, что ранее мы создали голосование, чтобы узнать у фанатов сериала мнение, кто займет Железный Трон в "Игре престолов". Также исполнитель одной из главных ролей Кит Харингтон откровенно рассказал о финале "Игры престолов".

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