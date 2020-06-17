Игру Ведьмак 3: Дикая Охота раздают бесплатно в GOG

Ведьмак 3: Дикая Охота можно скачать бесплатно в GOG Galaxy 2.0, но с одним неприятным условием

Одну из самых лучших игр десятилетия Ведьмак 3: Дикая Охота (The Witcher 3: Wild Hunt) можно скачать абсолютно бесплатно в цифровом магазине GOG Galaxy 2.0, но с одним условием. Чтобы получить полную версию игры, нужно чтобы она была уже куплена на одной из платформ: Epic Games, Steam, Origin, Xbox One или PlayStation 4. Исключением выступает только версия Ведьмака 3 на Nintendo Switch.

Чтобы скачать Ведьмак 3 бесплатно, необходимо в настройках GOG Galaxy 2.0 подключить к нему платформу, на которой имеется приобретенная The Witcher 3: Wild Hunt. Как только система опознает игру в библиотеке, GOG покажет баннер на главной странице и по нажатию на него добавит копию Ведьмака 3 в библиотеку бесплатно. Акция продлится до 23 июня, 14:00 по киевскому времени.

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О том, какая именно версия проекта достанется участникам акции, CD Projekt RED подробнее рассказала на странице с ответами на самые популярные вопросы.

Версия "Ведьмак 3: Дикая Охота" будет активирована аналогична той, которая есть у вас в библиотеке – либо базовая, либо "Издание Игра Года" со всеми дополнениями.

Бесплатный Ведьмак 3: Дикая Охота Фото: 3dnews

Напомним, что ранее появились первые отзывы о сериале "Ведьмак", сериал сравнили с попыткой заменить "Игру престолов". Также недавно культовую игру Hitman Absolution сделали бесплатной для всех в GOG.

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