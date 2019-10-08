Игры PlayStation 4 можно запустить на Android: как это сделать

Владельцы Android смартфонов и PlayStation 4 получат долгожданную возможность с обновлением 7.00

Обновление 7.00 для PlayStation 4 появится на этой неделе Фото: Unsplash

Грядущее обновление программного обеспечения для PlayStation 4 версии 7.00 уже готово к глобальному запуску на этой неделе. Прошивка принесет с собой несколько улучшений для онлайновых игр и сетевых возможностей консоли.

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Главным нововведением станет поддержка Remote Play для всех смартфонов Android, которая позволит играть в игры с PlayStation 4 на мобильных устройствах по средствам стриминга. Ранее такая возможность была доступна только для модельного ряда смартфонов Sony и iPhone и iPad. Эта функция теперь будет работать на всех устройствах Android, начиная с версии 5.0.

Спустя почти 7 месяцев после дебюта на iOS миллиарды пользователей Android наконец смогут транслировать игры PS4, вроде GTA V, на свои мобильные устройства. Правда те, кто захочет играть без проблем на DualShock 4, необходимо будет обновиться до Android 10 – только в этой версии есть корректная поддержка этого контроллера.

Remote Play будет работать на всех Android смартфонах, начиная с версии 5.0 Фото: GamesRadar

Помимо стриминга игр, на PlayStation 4, наконец-то появится кросс-платформерный мультиплеер. Игроки также получат увеличенный размер функции "Тусовки" (Party), который удвоится для размещения 16 игроков, а также улучшенное качество звука и производительность сети, благодаря внутренним настройкам, предназначенным для решения проблем с подключением к другим игрокам.

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Для игроков в США также появится функция транскрипции чата, которая обеспечит поддержку специальных возможностей для английского языка США путем преобразования голосового чата участника в текст или ввода текста, который читается вслух другим участникам группы, через приложение PS4 Second Screen на мобильном устройстве.

Интеграция с Facebook в PlayStation 4 будет отключена вместе с патчем 7.00 Фото: DTF

Но есть и неприятные новости. Как сообщается на сайте поддержки, пользователи PlayStation больше не смогут привязать свой PSN к аккаунту в Facebook. Это значит, что на PlayStation 4 исчезнет возможность импорта реального имени и фото из соцсети, а также поиск по списку друзей. Кроме того, владельцы PS4 больше не смогут публиковать скриншоты и видео в Facebook, а также делиться своими достижениями и проводить трансляции. Sony никак не объяснила свое решение, однако интеграция с Twitter пока остается.

Напомним, что ранее сообщалось, что PlayStation 5 спасет миллионы жизней. Также Sony разрушила главный миф о PlayStation, из-за которого миллионы игроков ошибались.

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