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Иисус Христос появился в самой доброй игре в мире: видео

Игра I Am Jesus Christ позиционируется как библейский симулятор

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11

Студия PlayWay, ответственная за Cooking Simulator, Car Mechanic Simulator, Thief Simulator VR и другие компьютерные игры в жанре симулятора, анонсировала игру под названием I Am Jesus Christ ("Я – Иисус Христос"). Трейлер видеоигры показывает, что игроки смогут сами ощутить себя Сыном Божьим и примут непосредственное участие в библейских историях из Нового Завета.

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На геймплейных кадрах видно, каким образом будет выглядеть игровой процесс I Am Jesus Christ. Можно будет творить величайшие чудеса Нового Завета: исцеление слепых, кормить голодных, укрощение бури и изгнание бесов. Трейлер даже предлагает взгляд на распятие Христа от первого лица, чтобы лично ощутить всю ту боль, которую испытал Иисус, умирая за наши грехи, как описано в Библии. Причем в игру добавят даже воскрешение.

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Вся жизнь Иисуса Христа в игре будет выглядеть от первого лица. Можно лично наблюдать, как Христос омывает ноги своим ученикам или принять участие в последнем ужине.

"Вы можете попытаться спасти мир, как он. Готовы ли вы сражаться с сатаной в пустыне, изгонять бесов и исцелять больных людей? Или успокоить шторм в море?" – говорится в описании игры в Steam.

Исцеление от Иисуса Христа от первого лица
Исцеление от Иисуса Христа от первого лица
Фото: Gamemag

Визуально игра про Христа выглядит довольно хорошо. Правда, насколько интересно в это будет играть, пока неизвестно. Дата выхода игры для компьютеров с Windows не указана, за исключением строчки "скоро в продаже".

Напомним, что ранее Halo Reach покорила Steam – геймеры в восторге от игры. Также на прошлой неделе в Steam стартовали продажи игры Red Dead Redemption 2.

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Источник: Asumetech
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